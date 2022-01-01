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Son Hali Görenleri Şoke Etti!

20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınan Kadir İnanır ilk kez görüntülendi.

  1. Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

    Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

  2. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

    Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

  3. 22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.

    22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.

  4. SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

    SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

  5. Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.

    Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.