Son Hali Görenleri Şoke Etti!

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.