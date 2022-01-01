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Sahte Güneş Kremine Dikkat!

Yaz mevsiminde en çok kullanılan güneş kremlerinin merdiven altı üretimine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir baskın yapıldı. Bu baskın sonrasında uzmanlar sahte güneş kremi konusunda hayati uyarıda bulundu.

  1. Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir işyerine baskın düzenledi.

    Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir işyerine baskın düzenledi.

  2. İşyeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi.

    İşyeri sahibi Ş.D. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi.

  3. Bu haberlerin artmasıyla uzmanlar Güneş kreminin orjinal olup olmadığını bilerek alınması gerektiğini aynı zamanda sahte güneş kremlerinin yol açabileceği sağlık sorunlarını vurgulayan bir açıklamada bulundu.

    Bu haberlerin artmasıyla uzmanlar Güneş kreminin orjinal olup olmadığını bilerek alınması gerektiğini aynı zamanda sahte güneş kremlerinin yol açabileceği sağlık sorunlarını vurgulayan bir açıklamada bulundu.

  4. Sahte güneş kremlerinin satışının artmasıyla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay,

    Sahte güneş kremlerinin satışının artmasıyla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay,

  5. "Bizim sahte ürün kullanımında en çok korktuğumuz olmaması gereken yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine dönen rahatsızlıklar olabilir.

    "Bizim sahte ürün kullanımında en çok korktuğumuz olmaması gereken yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine dönen rahatsızlıklar olabilir.

  6. Bu ürünlerin kullanımı derinin hormonal yapısını bozabilir. " dedi.

    Bu ürünlerin kullanımı derinin hormonal yapısını bozabilir. " dedi.

  7. PEKİ SAHTE GÜNEŞ KREMİ NASIL ANLAŞILIR? "Güneş ürünleri mümkünse eczane ve bilinen marketlerden alınsın" diyen Zekayi Kutlubay,

    PEKİ SAHTE GÜNEŞ KREMİ NASIL ANLAŞILIR? "Güneş ürünleri mümkünse eczane ve bilinen marketlerden alınsın" diyen Zekayi Kutlubay,

  8. "Pazar ve bilmedikleri yerlerden almasınlar. Çok pahalı bildiğiniz bir ürün eğer çok ucuza satılıyorsa bir yerde orada mutlaka bir sıkıntı vardır.

    "Pazar ve bilmedikleri yerlerden almasınlar. Çok pahalı bildiğiniz bir ürün eğer çok ucuza satılıyorsa bir yerde orada mutlaka bir sıkıntı vardır.

  9. Sahte ürünle gerçek ürünü ayırt etmek zordur ama alacakları ürünün markasına baksınlar, barkodu var mı?

    Sahte ürünle gerçek ürünü ayırt etmek zordur ama alacakları ürünün markasına baksınlar, barkodu var mı?

  10. Kremin rengine baksınlar, renginde bir değişiklik var mı? Renginde bir bozukluk var mı? Bir kaç farklı renkten mi oluşuyor? bunlara baksınlar.

    Kremin rengine baksınlar, renginde bir değişiklik var mı? Renginde bir bozukluk var mı? Bir kaç farklı renkten mi oluşuyor? bunlara baksınlar.

  11. Ürün köpürmüş mü ona da baksınlar, ürünün kıvamı değişik olabiliyor. Krem bazen alta çöker, üstte sıvı kalıyor. Bunların olmaması lazım, ürün tek kıvamda olması lazım.

    Ürün köpürmüş mü ona da baksınlar, ürünün kıvamı değişik olabiliyor. Krem bazen alta çöker, üstte sıvı kalıyor. Bunların olmaması lazım, ürün tek kıvamda olması lazım.

  12. Kullandıktan sonra bozuluyorsa, kıvamı kokusu değişiyorsa,kötü koku oluşuyorsa dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

    Kullandıktan sonra bozuluyorsa, kıvamı kokusu değişiyorsa,kötü koku oluşuyorsa dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.