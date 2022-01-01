Şaşırtan Diyet Açıklaması!

Güzel oyuncu korkusunu "İnsanlar ?güzel kadın oynamak istiyor? ya da ?daha az komik olacağımı düşünürler mi? diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım" sözleriyle ifade etti.