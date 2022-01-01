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Şaşırtan Diyet Açıklaması!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Büşra Pekin, daha sonra ciddi bir ara vererek kameralardan uzak kalmıştı. 6 yılda 12 kilo veren Pekin, bu süreçte hiç diyet yapmadığını dengeli beslendiğini ve spor yaptığını belirtti.

  1. 40 yaşına basan oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya "Diyet mi yapıyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire Pekin'in verdiği cevap herkesi şaşırttı.

    40 yaşına basan oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya "Diyet mi yapıyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire Pekin'in verdiği cevap herkesi şaşırttı.

  2. Her geçen gün eriyen oyuncu diyet yapmadığını dnegeli beslendiğini ve sporunu ihmal etmediğini belirtti.

    Her geçen gün eriyen oyuncu diyet yapmadığını dnegeli beslendiğini ve sporunu ihmal etmediğini belirtti.

  3. Diyet yapmadan da sağlıklı beslenip spor yaparak da kilo verilebileceğini açıklayan Pekin, bu başarısıyla hayran bıraktırdı.

    Diyet yapmadan da sağlıklı beslenip spor yaparak da kilo verilebileceğini açıklayan Pekin, bu başarısıyla hayran bıraktırdı.

  4. ABLASINA BEĞENİ YAĞDI! Genç oyuncu Büşra Pekin'i ziyarete ablası Hande Pekin geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından ablasıyla olan bu fotoğrafı paylaşarak "Ablam geldi heyyy" notunu paylaştı. Bazı hayranları fotoğrafın altına ablasıyla olan benzerliğinin şaşırtıcı olduğuna dair yorumlarda bulundu.

    ABLASINA BEĞENİ YAĞDI! Genç oyuncu Büşra Pekin'i ziyarete ablası Hande Pekin geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından ablasıyla olan bu fotoğrafı paylaşarak "Ablam geldi heyyy" notunu paylaştı. Bazı hayranları fotoğrafın altına ablasıyla olan benzerliğinin şaşırtıcı olduğuna dair yorumlarda bulundu.

  5. Son haliyle hayranlarını şaşırtmayı başaran Büşra Pekin, 6 yıl boyunca doğal yollarla kilo verdiğini bir röportajında açıklamıştı.

    Son haliyle hayranlarını şaşırtmayı başaran Büşra Pekin, 6 yıl boyunca doğal yollarla kilo verdiğini bir röportajında açıklamıştı.

  6. Güzel oyuncu korkusunu "İnsanlar ?güzel kadın oynamak istiyor? ya da ?daha az komik olacağımı düşünürler mi? diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım" sözleriyle ifade etti.

    Güzel oyuncu korkusunu "İnsanlar ?güzel kadın oynamak istiyor? ya da ?daha az komik olacağımı düşünürler mi? diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım" sözleriyle ifade etti.

  7. Ünlü oyuncu 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğdu. Aslen İzmirli olan oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezun oldu.

    Ünlü oyuncu 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğdu. Aslen İzmirli olan oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezun oldu.

  8. 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın öğretmenlik yaptığı BKM'ye katıldı. Aslında genç oyuncu karşımıza 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisinde konuk oyuncu olarak katıldı.

    2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın öğretmenlik yaptığı BKM'ye katıldı. Aslında genç oyuncu karşımıza 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisinde konuk oyuncu olarak katıldı.

  9. Daha sonra 2003 yılında Hayat Bilgisi'nde yer alan oyuncu BKM2ye katıldıktan sonra zuuzn süre tiyatro sahnelerinde yer aldı.

    Daha sonra 2003 yılında Hayat Bilgisi'nde yer alan oyuncu BKM2ye katıldıktan sonra zuuzn süre tiyatro sahnelerinde yer aldı.

  10. Asıl çıkışını da Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yakaladı. Karakterleriyle adeta fenomen hale geldi.

    Asıl çıkışını da Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yakaladı. Karakterleriyle adeta fenomen hale geldi.