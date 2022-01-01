Bağırsakları Düzenleyen Besinler?
En sık karşılaşılan hastalıklardan biri de bağırsak tembelliğidir. Bağırsak tembelliği sadece kilo alımına yol açmaz aynı zamanda farklı hastalıkların yaşanmasına da davetiye çıkartır. Peki Bağırsak tembelliği neden olur? Bağırsakları düzenleyen besinler nelerdir?
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En sık karşılaşılan hastalıklardan biri de bağırsak tembelliğidir. Bağırsak tembelliği sadece kilo alımına yol açmaz aynı zamanda farklı hastalıkların yaşanmasına da davetiye çıkartır. Özellikle sağlıksız ve lifsiz beslenmeden kaynaklı yaşanan bu sağlık sorununu engellemek için uzmanlar bazı besinler önerir. Peki Bağırsak tembelliği neden olur? Bağırsakları düzenleyen besinler nelerdir?
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BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR? Stres, regl, iltihap, mide hastalıkları, sağlıksız beslenme, psikolojik rahatsızlıklar, aşırı sigara ve kafein tüketimi sindirim sisteminin temel yapısı olan bağırsakların çalışmasını yavaşlatır. Bu da vücuda giren besinlerde vitamin ve minerallerin enzimleşmesini engeller. Vitamin eksikliklerine yol açan bağırsak tembelliği ayrıca dengesiz kilo alınımına neden olur. Uzmanlar gün içinde beslenme alışkanlığının değişmesi taktirinde bu durumun düzelebileceğini söyler. Bağırsak tembelliği kabızlıkla karıştırılır ancak bu iki hastalık farklıdır. Kabızlık bazen makt problemlerinden de meydana gelir. Ancak bağırsak tembelliği kabızlığın yaşanmasına zemin hazırlar.
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NANE İçeriğinde antiseptik madde barındıran nane bağırsaklarda iltihap ve enfeksiyonların birikmesini önler. Kuru haldeki naneden bir çay kaşığı kadar bir su bardağına ekleyip kaynatın. Aç karna bu karışımı tüketin. Yemek sırasında besinler geçemden bağırsakların çalışmasını düzenler.
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ZENCEFİL ÇAYI Sindirim hastalıklarında en fazla önerilen besinlerden biri olan zencefil de bağırsakların çalışması için önerilir. Özellikle yemek sonrası tüketimi önerilir. Bağırsakların yumuşamasını ve hareketlerini hızlandırır.
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ELMA Yüksek miktarda lif barındıran elma bağırsaklar için en doğal besindir. Ayırca uzun süreli tok tutar.
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YOĞURT Doğal probiyotik kaynağı olan ev yoğurdu bağırsaklardaki flora sayısını arıttır. Floralar ne kadar fazlaysa bağırsaklar o kadar iyi çalışır. Bağırsakları düzenleyen yoğurt hem ishal hem de kabızlık hastalıklarını önler.
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PAPATYA ÇAYI Yüzyıllardır sindirimi rahatlatmak ve sinirleri yatıştırmak için önerilen papatya çayı aslında bağırsak tembelliğinin ortaya çıkmasını engeller. Yapılan araştırmalarda da papatya çayının gaz birikimi ve şişkinliği önlediği tespit edilmiştir.
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SALATALIK Hem içeriğinde lif hem de sıvı barındıran salatalık düzenli tüketildiğinde bağırsaklar için doğal ilaç etkisi gösterir.
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ZEYTİN YAĞI Zeytin yağı sindirim sistemi için adeta uyarıcı bir besindir. Sindirimi kolaylaştıran zeytin yağı saf halde sabah aç karna bir kaşık tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Güçlü bir antioksidan olan zeytin yağı bağırsaklarda toksin birikimini engeller.
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KAYISI Bağırsakların olmazsa olmazı kayısıdır. İçerdiği ince lifler sayesinde bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Günde en fazla 4 tane tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı uzmanlar kahveye tüketildiğinde daha fazla etkisi olduğunu söyler. Özellikle sabahları aç karnına yapıldığında etkili olan bu yöntemi haftada en fazla 3 kez yapılması tavsiye edilir.