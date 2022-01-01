Bağırsakları Düzenleyen Besinler?

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR? Stres, regl, iltihap, mide hastalıkları, sağlıksız beslenme, psikolojik rahatsızlıklar, aşırı sigara ve kafein tüketimi sindirim sisteminin temel yapısı olan bağırsakların çalışmasını yavaşlatır. Bu da vücuda giren besinlerde vitamin ve minerallerin enzimleşmesini engeller. Vitamin eksikliklerine yol açan bağırsak tembelliği ayrıca dengesiz kilo alınımına neden olur. Uzmanlar gün içinde beslenme alışkanlığının değişmesi taktirinde bu durumun düzelebileceğini söyler. Bağırsak tembelliği kabızlıkla karıştırılır ancak bu iki hastalık farklıdır. Kabızlık bazen makt problemlerinden de meydana gelir. Ancak bağırsak tembelliği kabızlığın yaşanmasına zemin hazırlar.