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Tarım Kredi Marketleri Rekabeti Kızıştırdı! Fiyat Listesi Yayınladı

Tarım Kredi Marketleri rekabeti kızıştırdı! Fiyat listesi yayınladı

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.

  2. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti.

    Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti.

  3. Dün sabah saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin pek çoğunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Dün sabah saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin pek çoğunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

  4. Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı.

    Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı.

  5. Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin listesini tek tek paylaştı. İşte detaylar...

    Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin listesini tek tek paylaştı. İşte detaylar...

  6. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu yapılan indirimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu yapılan indirimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  7. Yapılan indirim sonrası değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ?Yapılan indirimler sonrası daha mağaza açılmadan önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum.

    Yapılan indirim sonrası değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ?Yapılan indirimler sonrası daha mağaza açılmadan önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum.

  8. Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız çağrılarda bulunmuştu. Kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulunuldu.

    Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız çağrılarda bulunmuştu. Kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulunuldu.

  9. Ne yazık ki çağrı bulmayınca devlet kendi marketinde bunu uygulamaya başladı. Temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında indirime gidildi. Mevcut durumda bu fiyatlardan aşağısını bulmak mümkün değil.

    Ne yazık ki çağrı bulmayınca devlet kendi marketinde bunu uygulamaya başladı. Temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında indirime gidildi. Mevcut durumda bu fiyatlardan aşağısını bulmak mümkün değil.

  10. Bizim dileğimiz özel sektörde üretici, aracı, toptancı, zincir marketler kısacası herkes temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları düşmesidir? diye konuştu.

    Bizim dileğimiz özel sektörde üretici, aracı, toptancı, zincir marketler kısacası herkes temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları düşmesidir? diye konuştu.