Tarım Kredi Marketleri Rekabeti Kızıştırdı! Fiyat Listesi Yayınladı
Tarım Kredi Marketleri rekabeti kızıştırdı! Fiyat listesi yayınladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.
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Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti.
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Dün sabah saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin pek çoğunun önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı.
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Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin listesini tek tek paylaştı. İşte detaylar...
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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu yapılan indirimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yapılan indirim sonrası değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ?Yapılan indirimler sonrası daha mağaza açılmadan önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum.
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Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız çağrılarda bulunmuştu. Kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulunuldu.
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Ne yazık ki çağrı bulmayınca devlet kendi marketinde bunu uygulamaya başladı. Temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında indirime gidildi. Mevcut durumda bu fiyatlardan aşağısını bulmak mümkün değil.
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Bizim dileğimiz özel sektörde üretici, aracı, toptancı, zincir marketler kısacası herkes temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları düşmesidir? diye konuştu.
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