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Yeni Evlenen Çift İstanbul'u Terk Ediyor!

Yeni evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İstanbul'u terk ediyor! İkili Amerika'da yaşayacak

  1. Geçtiğimiz günlerde rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan herkesi şaşırtan bir karar geldi. Yeni evli çift, balayı tatilini bitirir bitirmez yeni evleri için taşınma işlemlerine başladı. Çift, Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.

    Geçtiğimiz günlerde rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan herkesi şaşırtan bir karar geldi. Yeni evli çift, balayı tatilini bitirir bitirmez yeni evleri için taşınma işlemlerine başladı. Çift, Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.

  2. NBA yıldızı futbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu.

    NBA yıldızı futbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu.

  3. Ünlü çift daha sonra 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı.

    Ünlü çift daha sonra 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı.

  4. Ünlü ikili düğünü yapar yapmaz soğluğu balayı için Seyşeller'de aldı. Daha sonra da İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti.

    Ünlü ikili düğünü yapar yapmaz soğluğu balayı için Seyşeller'de aldı. Daha sonra da İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti.

  5. Sosyal medyada aktif olan çift balayında çekilmiş fotoğrafları Instagram'da da yayınlamayı ihmal etmediler. Ünlü çiftin evlenmeden önce en çok nerede yaşayacakları merak ediliyordu.

    Sosyal medyada aktif olan çift balayında çekilmiş fotoğrafları Instagram'da da yayınlamayı ihmal etmediler. Ünlü çiftin evlenmeden önce en çok nerede yaşayacakları merak ediliyordu.

  6. AMERİKA'YA YERLEŞECEKLER Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, şu sıralar Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.

    AMERİKA'YA YERLEŞECEKLER Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, şu sıralar Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.

  7. HAZIRLIKLAR BAŞLADI Ünlü çift, Cedi Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlamadan yeni evlerine yerleşecek. eylül ayı içinde Cleveland'a göçeceklermiş.

    HAZIRLIKLAR BAŞLADI Ünlü çift, Cedi Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlamadan yeni evlerine yerleşecek. eylül ayı içinde Cleveland'a göçeceklermiş.