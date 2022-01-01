Gaffur'u Görenler Gözlerine İnanamadı!
Bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile dikkat çeken Peker Açıkalın'ın yeni halini görenler tanıyamadı.
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Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Peker Açıkalın, kendini Türkiye?ye tanıtmayı başarmıştı.
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Hala rol aldığı Gaffur karakteriyle anılan Peker Açıkalın, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
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Son paylaşımlarıyla günden olan Açıkalın?ın sakal bıraktığı ve hayli kilo aldığı dikkat çekti.
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Dizideki kendine has dansı, unutulmaz pijaması ve samimi hareketleriyle insanları güldüren başarılı oyuncu, unutulmaz karakterler arasında yer alıyor.
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59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İŞTE PEKER AÇIKALIN'IN SON HALİ;
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