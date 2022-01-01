Son paylaşımlarıyla günden olan Açıkalın?ın sakal bıraktığı ve hayli kilo aldığı dikkat çekti.

Hala rol aldığı Gaffur karakteriyle anılan Peker Açıkalın, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Peker Açıkalın, kendini Türkiye?ye tanıtmayı başarmıştı.

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