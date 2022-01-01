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Ünlü Şefin Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Gençlik yıllarda çekilmiş fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. İşte o merak edilen kare...

  1. TV8'de yayınlanan Masterchef 2021'de jüri üyesi olan ünlü şef Somer Sivrioğlu hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bir kızı bir oğlu bulunan ünlü şefin gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Gençlik yıllarda çekilmiş fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. İşte o merak edilen kare...

    TV8'de yayınlanan Masterchef 2021'de jüri üyesi olan ünlü şef Somer Sivrioğlu hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bir kızı bir oğlu bulunan ünlü şefin gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Gençlik yıllarda çekilmiş fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. İşte o merak edilen kare...

  2. Somer Şef, yarışmada hem espirili hem de sert tavırlarıyla dikkat çekiyor.

    Somer Şef, yarışmada hem espirili hem de sert tavırlarıyla dikkat çekiyor.

  3. Ünlü şefin 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

    Ünlü şefin 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

  4. Türk Mutfağı'nın geleneksel yemeklerini yeniden yorumlayan Somer Sivrioğlu'nun gençlik yıllarında çekilmiş olduğu fotoğrafı gündem oldu.

    Türk Mutfağı'nın geleneksel yemeklerini yeniden yorumlayan Somer Sivrioğlu'nun gençlik yıllarında çekilmiş olduğu fotoğrafı gündem oldu.

  5. Kayak yaptığı anlara ait fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Kayak yaptığı anlara ait fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  6. Zayıf haliyle dikkat çeken Somer Şef'e en çok yapılan yorumlardan birisi de 'sizi tanıyamadık' oldu.

    Zayıf haliyle dikkat çeken Somer Şef'e en çok yapılan yorumlardan birisi de 'sizi tanıyamadık' oldu.

  7. Ünlü şefin 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

    Ünlü şefin 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.