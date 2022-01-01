Ünlü Şefin Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

TV8'de yayınlanan Masterchef 2021'de jüri üyesi olan ünlü şef Somer Sivrioğlu hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bir kızı bir oğlu bulunan ünlü şefin gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Gençlik yıllarda çekilmiş fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. İşte o merak edilen kare...