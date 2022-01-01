Marmara Depremi'nde Oluşan "Batık Şehir" Görüntülendi

"BU ACI HEP TAZE" "Batık şehrin" derinliklerinde sessizliğin hakim olduğunu, kamerasıyla çekim yaparken binlerce insanın yaşamını yitirdiği acı dolu günlere geri döndüğünü söyleyen Ceylan, "Aradan 23 yıl geçmesine rağmen bu acı hep taze. Burada bir hayat son bulurken yeni bir yaşamın da başlamış olduğunu görüyoruz. Depremde sular altında kalan bu bölge canlı popülasyonu açısından oldukça zengin. Bu da bizim buradaki tesellimiz. Doğal bir resife dönüşen bölge dalışseverlerin gözdesi konumunda." diye konuştu.