'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi. Uzun zamandır projelerde yer almayan Günaydın son olarak dijital bir platformda yayınlanan '10 Bin Adım' adlı yapımda rol almıştı. Günaydın, inzivaya çekildiği ve İzmir Foça'daki 15 milyon TL'lik villasında geçirdiği öğrenildi.