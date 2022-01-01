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Milyonluk Lüks İnziva!

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi.

  1. 'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi. Uzun zamandır projelerde yer almayan Günaydın son olarak dijital bir platformda yayınlanan '10 Bin Adım' adlı yapımda rol almıştı. Günaydın, inzivaya çekildiği ve İzmir Foça'daki 15 milyon TL'lik villasında geçirdiği öğrenildi.

    'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi. Uzun zamandır projelerde yer almayan Günaydın son olarak dijital bir platformda yayınlanan '10 Bin Adım' adlı yapımda rol almıştı. Günaydın, inzivaya çekildiği ve İzmir Foça'daki 15 milyon TL'lik villasında geçirdiği öğrenildi.

  2. Bir süredir ortalarda görünmeyen ve banka reklamlarında boy gösteren Engin Günaydın, İzmir Foça'da milyonluk inzivaya çekildi.

    Bir süredir ortalarda görünmeyen ve banka reklamlarında boy gösteren Engin Günaydın, İzmir Foça'da milyonluk inzivaya çekildi.

  3. Yıllar önce aldığı villanın yanındaki mülkü de alan oyuncu, ikisini birleştirip, bahçesine sonsuzluk havuzu yaptırdı.

    Yıllar önce aldığı villanın yanındaki mülkü de alan oyuncu, ikisini birleştirip, bahçesine sonsuzluk havuzu yaptırdı.

  4. VİLLASININ DEĞERİ 15 MİLYON TL Yılın büyük bir bölümünü burada geçiren Günaydın, sadece iş görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

    VİLLASININ DEĞERİ 15 MİLYON TL Yılın büyük bir bölümünü burada geçiren Günaydın, sadece iş görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

  5. Foça'nın yerlisi olan oyuncunun villasının değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu öğrenildi.

    Foça'nın yerlisi olan oyuncunun villasının değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu öğrenildi.