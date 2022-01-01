Kızları Güzelliğiyle Hayran Bıraktı!
Hollywood'un en olaylı çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik kızları Shiloh Pitt, geçtiğimiz günlerde en merak edilen isim oldu.
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Hollywood'un en olaylı çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik kızları Shiloh Pitt, geçtiğimiz günlerde en merak edilen isim oldu. Boşanmalarıyla sürekleri olarak gündem olan Jolie, Los Angeles'te yapılan Etarnals Filminin galasına çocuklarıyla katıldı. Evlatlık edindiği biyolojik çocuklarıyla beraber katılan Jolie'nin gerçek kızı Shilon'un güzelliği hayran bıraktı. 15 yaşındaki genç kızın anne ve babasına olan benzerliği sosyal medyayı ikiye böldü.
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2014 yılında evlenen Bradi Pitt ve Angelina Jolie, beraberliği tüm dünyada ses getirdi. Hollywood'un önemli oyuncuları olan ikilinin biyolojik olarak 3 çocuğu var.
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Shiloh (15), Vivienne (12) Knox (12) çocukları çiftin biyolojik çocukları, Maddıx, Pax ve Zahara, evlen edindikleri çocuklardır.
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Boşanma sonrası çift arasında en çok tartışmaya neden olan durum çocukların velayetiydi. Pitt, çocukları için ortak velayet isterken Jolie, velayetin kendisine ait olmasını istedi. Ancak son davayla velayetin ortaklığına karar verilmişti.
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Şimdilerde annelerinde kalan çocuklar Etarnals filminin galası nedeniyle bir araya geldi. Neredeyse tüm galalara çocuklarıyla katılan Jolie, bu geleneği kırmadı ve yine çocuklarıyla kırmızı halıda yürüdü.
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En dikkat çekici nokta ise çiftin biyolojik büyük kızları oldu. Shiloh Jolie Pitt'in güzelliği dikkat çekti.
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Ayrıca 15 yaşındaki genç kızın anne ve babasına olan inanılmaz benzerliği ise ağızları açık bıraktırdı.
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Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Angelina'nın tıpkısının aynısı" olduğuna dair yorumlar yağdırdı.