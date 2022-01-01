Kızları Güzelliğiyle Hayran Bıraktı!

Hollywood'un en olaylı çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik kızları Shiloh Pitt, geçtiğimiz günlerde en merak edilen isim oldu. Boşanmalarıyla sürekleri olarak gündem olan Jolie, Los Angeles'te yapılan Etarnals Filminin galasına çocuklarıyla katıldı. Evlatlık edindiği biyolojik çocuklarıyla beraber katılan Jolie'nin gerçek kızı Shilon'un güzelliği hayran bıraktı. 15 yaşındaki genç kızın anne ve babasına olan benzerliği sosyal medyayı ikiye böldü.