Şef'ten Beklenmedik Hareket! Özür Diledi...

İlk turda bizi şaşırttın, daha sonra ikinci turda, üçüncü turda da bizi şaşırttın. Bir önceki turda da en iyi ikinci yemeği yaptın küçük bir hatan vardı oda sos bunu unutma o hatan olması gecenin birinci yemeği olurdun. Ve şimdi de en iyi yemeği yaptın. O yüzden ben bu önyargımdan dolayı sana bir özür borçluyum. MasterChef?e hoş geldin??