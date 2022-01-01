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Şef'ten Beklenmedik Hareket! Özür Diledi...

MasterChef?in Somer Şefi yarışmacıdan dilediği özürle gönülleri fethetti.

  1. MasterChef?in jüri üyelerinden olan Somer Şef sözleriyle yeniden geceye damgasını vurdu. Önyargıyla yaklaştığı yarışmacıdan özür dileyen ünlü şef gönülleri fethetmeyi yeniden başardı.

    MasterChef?in jüri üyelerinden olan Somer Şef sözleriyle yeniden geceye damgasını vurdu. Önyargıyla yaklaştığı yarışmacıdan özür dileyen ünlü şef gönülleri fethetmeyi yeniden başardı.

  2. Yaptığı tabakla gecenin birincisi olan yarışmacı Burak Kaya, bir önce ki akşam ikinci olmuştu. Azmiyle tabuları yıkan yarışmacı jüri üyelerinin de önyargılarını yıkmayı başardı.

    Yaptığı tabakla gecenin birincisi olan yarışmacı Burak Kaya, bir önce ki akşam ikinci olmuştu. Azmiyle tabuları yıkan yarışmacı jüri üyelerinin de önyargılarını yıkmayı başardı.

  3. ?SANA ÖZÜR BORÇLUYUM? <br> Ünlü şef gecenin birincisi olan yarışmacıdan şu sözlerle özür diledi:<br> ?Ben sana kendi adıma bir özür borçluyum. Albert Einstein der ki: ?Dünyada atomu parçalamaktan daha zor olan tek şey önyargıları yıkmaktır.?

    ?SANA ÖZÜR BORÇLUYUM?
    Ünlü şef gecenin birincisi olan yarışmacıdan şu sözlerle özür diledi:
    ?Ben sana kendi adıma bir özür borçluyum. Albert Einstein der ki: ?Dünyada atomu parçalamaktan daha zor olan tek şey önyargıları yıkmaktır.?

  4. İlk turda bizi şaşırttın, daha sonra ikinci turda, üçüncü turda da bizi şaşırttın. Bir önceki turda da en iyi ikinci yemeği yaptın küçük bir hatan vardı oda sos bunu unutma o hatan olması gecenin birinci yemeği olurdun. Ve şimdi de en iyi yemeği yaptın. O yüzden ben bu önyargımdan dolayı sana bir özür borçluyum. MasterChef?e hoş geldin??

    İlk turda bizi şaşırttın, daha sonra ikinci turda, üçüncü turda da bizi şaşırttın. Bir önceki turda da en iyi ikinci yemeği yaptın küçük bir hatan vardı oda sos bunu unutma o hatan olması gecenin birinci yemeği olurdun. Ve şimdi de en iyi yemeği yaptın. O yüzden ben bu önyargımdan dolayı sana bir özür borçluyum. MasterChef?e hoş geldin??

  5. "ÇOK MUTLU OLDUM"

    "ÇOK MUTLU OLDUM"

  6. Bu sözlerin ardından açıklamalarda bulunan yarışmacı, ?Şeflerim tabağı beğendi. Bu nedenle de çok mutlu oldum. İstediğimi yaptım, lezzetli bir tabak karşılarına çıkarttığım için de ayrıca sevinçliyim. ? dedi.

    Bu sözlerin ardından açıklamalarda bulunan yarışmacı, ?Şeflerim tabağı beğendi. Bu nedenle de çok mutlu oldum. İstediğimi yaptım, lezzetli bir tabak karşılarına çıkarttığım için de ayrıca sevinçliyim. ? dedi.