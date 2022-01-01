Şef'ten Beklenmedik Hareket! Özür Diledi...
MasterChef?in Somer Şefi yarışmacıdan dilediği özürle gönülleri fethetti.
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MasterChef?in jüri üyelerinden olan Somer Şef sözleriyle yeniden geceye damgasını vurdu. Önyargıyla yaklaştığı yarışmacıdan özür dileyen ünlü şef gönülleri fethetmeyi yeniden başardı.
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Yaptığı tabakla gecenin birincisi olan yarışmacı Burak Kaya, bir önce ki akşam ikinci olmuştu. Azmiyle tabuları yıkan yarışmacı jüri üyelerinin de önyargılarını yıkmayı başardı.
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?SANA ÖZÜR BORÇLUYUM?
Ünlü şef gecenin birincisi olan yarışmacıdan şu sözlerle özür diledi:
?Ben sana kendi adıma bir özür borçluyum. Albert Einstein der ki: ?Dünyada atomu parçalamaktan daha zor olan tek şey önyargıları yıkmaktır.?
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İlk turda bizi şaşırttın, daha sonra ikinci turda, üçüncü turda da bizi şaşırttın. Bir önceki turda da en iyi ikinci yemeği yaptın küçük bir hatan vardı oda sos bunu unutma o hatan olması gecenin birinci yemeği olurdun. Ve şimdi de en iyi yemeği yaptın. O yüzden ben bu önyargımdan dolayı sana bir özür borçluyum. MasterChef?e hoş geldin??
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"ÇOK MUTLU OLDUM"
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Bu sözlerin ardından açıklamalarda bulunan yarışmacı, ?Şeflerim tabağı beğendi. Bu nedenle de çok mutlu oldum. İstediğimi yaptım, lezzetli bir tabak karşılarına çıkarttığım için de ayrıca sevinçliyim. ? dedi.