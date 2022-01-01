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Tıp Öğrencisinin O Soruda Yaptığı...

Tıp öğrencisi Kerem yarışmaya damga vurdu! 200 bin TL'lik o soruda yaptığı...

  1. Yayınlandığı günden beri her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Dün yayınlanan bölümünde tıp öğrencisi Kerem Dinçsoy 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamleyle gündem oldu. İşte Milyoner'de damga vuran o an....

    Yayınlandığı günden beri her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Dün yayınlanan bölümünde tıp öğrencisi Kerem Dinçsoy 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamleyle gündem oldu. İşte Milyoner'de damga vuran o an....

  2. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine geceye damga vurdu.

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine geceye damga vurdu.

  3. Milyoner Olmak İster'e katılan tıp eğitimi alan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı.

    Milyoner Olmak İster'e katılan tıp eğitimi alan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı.

  4. Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı.

    Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı.

  5. 200 BİN TL'LİK SORUDA ÇEKİLDİ Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?? sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı.

    200 BİN TL'LİK SORUDA ÇEKİLDİ Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?? sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı.

  6. Şıklar arasında uzun süre düşünen genç yarışmacı, kararsız kalınca yarışmadan çekilme kararı aldı.

    Şıklar arasında uzun süre düşünen genç yarışmacı, kararsız kalınca yarışmadan çekilme kararı aldı.

  7. Tıp okuyan 19 yaşındaki Kerem, yarışmadan 100 bin TL ile ayrıldı.

    Tıp okuyan 19 yaşındaki Kerem, yarışmadan 100 bin TL ile ayrıldı.