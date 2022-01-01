Meyve ve sebzeleri korurken en çok yapılan hata nedir, nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle sebze ve meyveye en uygun saklama yöntemi seçilmelidir. Özellikle konserve yapımında hijyenin iyi sağlanması, kavanozların steril edilmesi, kapaklarının iyi kapanmış olması ve havasının iyi alınması gerekir. Yanlış hazırlanmış, bombe yapmış bir kavanoz ürünü zehirlenmeye neden olabilir. Ayrıca yiyecekleri derin dondurucuda saklarken uygun istiflemek, doğru paketlemek ve tarih etiketlendirmesi yapmak gerekir. İyi paketlenmediğinde buzdolabı yanığına ve besin kaybına neden olur. Yine derin dondurucuda sakladığımız sebzeyi çok çözdürmeden direk kaynayan tencereye atmamız vitamin kaybını en aza indirecektir. Konserve ve turşu yapımında plastik kaplar yerine cam kavanoz kullanmak önemlidir. Turşu yapımında 1 litre suya 2 yemek kaşığı kaya tuzu koymak yeterlidir. Kurutma yönteminde yiyeceği güneşte kurutmak yerine serin, kuru ve gölge bir yerde ve üzerini temiz bir bezle kapatarak kurutmak B ve C vitamini kayıplarını azaltacaktır.