Çok Özel Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu yapan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın çok özel görüntüler ortaya çıktı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu yapan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sünnet töreninden çok özel görüntüler ortaya çıktı. Adeta Yeşilçam fırtınasının estiği törende sürpriz bir isim daha kameralara yansıyor. İşte Ali Sunal'ın ünlü akınına uğradığı sünnet töreninden özel görüntüler...
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Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu üstlenen babasının izinden giden başarılı oyuncu Ali Sunal'ın sünnet töreninden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
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SÜNNET DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ AKIN
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Düğüne başta Yeşilçam'ın jönü Cüneyt Arkın olmak üzere Ekrem Bora, Aydemir Akbaş, Memduh Ün ve eşi Fatma Girik, olmak üzere birçok ünlünün görüntülere yansıdığı görüldü.
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CÜNEYT ARKIN ÖZEL OLARAK DAVET EDİLMİŞ
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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın anlattığına göre usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın o dönem Ali Sunal'ın en sevdiği oyuncu olduğu ve annesine "Neden benim babam Cüneyt gibi güçlü değil, neden babamla Şaban diye dalga geçiyorlar" şeklinde sitem ettiği belirtildi.
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KİRVESİ TURGUT ÖZAL OLDU
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Törenin en dikkat çeken detaylarından biri de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Ali Sunal'ın sünnet düğününde bulunması oldu.
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Eşi Semra Özal Hanım ile Ali Sunal'ın sünnet düğününe katılan Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bu özel görütülerde yer alması görenleri şaşkına çevirdi.
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