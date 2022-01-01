Çok Özel Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın anlattığına göre usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın o dönem Ali Sunal'ın en sevdiği oyuncu olduğu ve annesine "Neden benim babam Cüneyt gibi güçlü değil, neden babamla Şaban diye dalga geçiyorlar" şeklinde sitem ettiği belirtildi.