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Putin'den Gövde Gösterisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gövde gösterisi: Askeri oyuncaklarını sergiledi

  1. Moskova'nın güneybatısındaki bir banliyö olan Alabino'daki Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022?da T-72 muharebe tankları, BMP K-17 zırhlı kamyonları ve Tulpan kundağı motorlu ağır havan mermileri de yer aldı. Fuarın 27 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

    Moskova'nın güneybatısındaki bir banliyö olan Alabino'daki Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022?da T-72 muharebe tankları, BMP K-17 zırhlı kamyonları ve Tulpan kundağı motorlu ağır havan mermileri de yer aldı. Fuarın 27 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumun açılışında yaptığı konuşmada, müttefiklerini 'en modern silahlarla' donatma sözü verdi ve Rusya'nın askeri teknolojisinin, Batılı rakiplerinden 'onlarca olmasa da uzun yıllar' önde olduğunu söyleyerek övündü.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumun açılışında yaptığı konuşmada, müttefiklerini 'en modern silahlarla' donatma sözü verdi ve Rusya'nın askeri teknolojisinin, Batılı rakiplerinden 'onlarca olmasa da uzun yıllar' önde olduğunu söyleyerek övündü.

  3. Putin Rusya?nın, Ukrayna?daki savaşın başlamasında bu yana Latin Amerika, Afrika ve Asya'da müttefik olarak gördüğü ülkelere gelişmiş silahlar ve askeri teknolojiler satarak destek vermeye istekli olduğunu aktardı.

    Putin Rusya?nın, Ukrayna?daki savaşın başlamasında bu yana Latin Amerika, Afrika ve Asya'da müttefik olarak gördüğü ülkelere gelişmiş silahlar ve askeri teknolojiler satarak destek vermeye istekli olduğunu aktardı.

  4. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı ayrı bir açıklamada, Batı Afrika ülkesi Mali ile savunma yeteneklerini güçlendirme konusunda görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

    Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı ayrı bir açıklamada, Batı Afrika ülkesi Mali ile savunma yeteneklerini güçlendirme konusunda görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

  5. Ancak, El Kaide'nin Mali'deki kolu, ülkenin merkezindeki Bandiagara çevresinde bir pusuda Rusya'nın özel askeri firması Wagner Group'tan dört paralı askeri öldürdüğünü öne sürdü. İddia, Ukrayna'nın ABD?nin verdiği bir yüksek teknoloji HIMARS füzesi kullanarak Wagner'in Donbas'taki karargahını yok etmesinden günler sonra geldi.

    Ancak, El Kaide'nin Mali'deki kolu, ülkenin merkezindeki Bandiagara çevresinde bir pusuda Rusya'nın özel askeri firması Wagner Group'tan dört paralı askeri öldürdüğünü öne sürdü. İddia, Ukrayna'nın ABD?nin verdiği bir yüksek teknoloji HIMARS füzesi kullanarak Wagner'in Donbas'taki karargahını yok etmesinden günler sonra geldi.

  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gövde gösterisi: Askeri oyuncaklarını sergiledi - 6 IGOR OSİPOV'U GÖREVDEN ALDI Bunun yanı sıra, uzmanlar Putin'in, uzun süredir Rus askerleri ve malzemeleri için güvenli bir bölge olduğu düşünülen işgal altındaki Kırım'daki başarısızlığı nedeniyle Karadeniz Filosu?nun üst düzey komutanını görevden aldığını açıkladı. Komutan Igor Osipov'un görevden alınması, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasından bu yana yaklaşık altı ay içinde bir askeri yetkilinin en belirgin görevden alınmasına işaret ediyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gövde gösterisi: Askeri oyuncaklarını sergiledi - 6 IGOR OSİPOV'U GÖREVDEN ALDI Bunun yanı sıra, uzmanlar Putin'in, uzun süredir Rus askerleri ve malzemeleri için güvenli bir bölge olduğu düşünülen işgal altındaki Kırım'daki başarısızlığı nedeniyle Karadeniz Filosu?nun üst düzey komutanını görevden aldığını açıkladı. Komutan Igor Osipov'un görevden alınması, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasından bu yana yaklaşık altı ay içinde bir askeri yetkilinin en belirgin görevden alınmasına işaret ediyor.

  7. Bununla birlikte Putin, Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022?daki konuşmasına şöyle devam etti:

    Bununla birlikte Putin, Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022?daki konuşmasına şöyle devam etti:

  8. ?Müttefiklerimize küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulardan savaş havacılığına ve insansız hava araçlarına kadar en modern silah türlerini sunmaya hazırız.

    ?Müttefiklerimize küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulardan savaş havacılığına ve insansız hava araçlarına kadar en modern silah türlerini sunmaya hazırız.

  9. "RAKİPLERİNDEN OLDUKÇA ÜSTÜN" Neredeyse hepsi gerçek savaş operasyonlarında bir kereden fazla kullanıldı. Onlarca yıl olmasa da birçoğu yabancı muadillerinin ilerisinde. Taktik ve teknik özellikler açısından da onlardan önemli ölçüde üstünler.?

    "RAKİPLERİNDEN OLDUKÇA ÜSTÜN" Neredeyse hepsi gerçek savaş operasyonlarında bir kereden fazla kullanıldı. Onlarca yıl olmasa da birçoğu yabancı muadillerinin ilerisinde. Taktik ve teknik özellikler açısından da onlardan önemli ölçüde üstünler.?

  10. "ASKERLERİMİZ DONBAS'I ADIM ADIM ÖZGÜRLEŞTİRİYOR" Rusya Devlet başkanı ayrıca doğu Ukrayna'daki Rus askerlerinin 'görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini' belirterek, ?'Rusya için savaşıyorlar. Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışık bir yaşam için çalışıyorlar. Adım adım Donbas'ı özgürleştiriyorlar? diye konuştu.

    "ASKERLERİMİZ DONBAS'I ADIM ADIM ÖZGÜRLEŞTİRİYOR" Rusya Devlet başkanı ayrıca doğu Ukrayna'daki Rus askerlerinin 'görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini' belirterek, ?'Rusya için savaşıyorlar. Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışık bir yaşam için çalışıyorlar. Adım adım Donbas'ı özgürleştiriyorlar? diye konuştu.

  11. Öte yandan, batılı askeri analistler, Rus birliklerinin ve silahlarının zayıf performansının, ülkenin silah ihracatını potansiyel alıcılar için daha az çekici hale getirebileceğini açıkladı.

    Öte yandan, batılı askeri analistler, Rus birliklerinin ve silahlarının zayıf performansının, ülkenin silah ihracatını potansiyel alıcılar için daha az çekici hale getirebileceğini açıkladı.

  12. Hindistan ve Mısır gibi müttefikler geçmişte büyük ölçüde Rusya?nın teknolojisine gönderdi. Mısır, Temmuz ayında 500 Rus T-90 tankı, Hindistan 450'den fazla T-90 tankı aldı.

    Hindistan ve Mısır gibi müttefikler geçmişte büyük ölçüde Rusya?nın teknolojisine gönderdi. Mısır, Temmuz ayında 500 Rus T-90 tankı, Hindistan 450'den fazla T-90 tankı aldı.

  13. Bloomberg, Hindistan, Çin ve Mısır'ın, 2017'den 2021'e kadar, Rus silah satışlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu bildirdi.

    Bloomberg, Hindistan, Çin ve Mısır'ın, 2017'den 2021'e kadar, Rus silah satışlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu bildirdi.

  14. Ancak, uzmanlar Türkiye, Japonya, Güney Kore, ve bazı Avrupa ülkelerinin, saldırgan olmayan ülkeler olarak Rusya'nın silah endüstrisine tehdit oluşturabileceğini aktardı.

    Ancak, uzmanlar Türkiye, Japonya, Güney Kore, ve bazı Avrupa ülkelerinin, saldırgan olmayan ülkeler olarak Rusya'nın silah endüstrisine tehdit oluşturabileceğini aktardı.