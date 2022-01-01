Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gövde gösterisi: Askeri oyuncaklarını sergiledi - 6 IGOR OSİPOV'U GÖREVDEN ALDI Bunun yanı sıra, uzmanlar Putin'in, uzun süredir Rus askerleri ve malzemeleri için güvenli bir bölge olduğu düşünülen işgal altındaki Kırım'daki başarısızlığı nedeniyle Karadeniz Filosu?nun üst düzey komutanını görevden aldığını açıkladı. Komutan Igor Osipov'un görevden alınması, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasından bu yana yaklaşık altı ay içinde bir askeri yetkilinin en belirgin görevden alınmasına işaret ediyor.