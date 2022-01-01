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Mavi Bayrak, İznik'te Dalgalanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'da sahillere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'da sahillere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Bu çalışmalar sayesinde yüksek kalite göstergesi olan 'Mavi Bayrak', Bursa'da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı'nda dalgalanmaya başladı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'da sahillere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Bu çalışmalar sayesinde yüksek kalite göstergesi olan 'Mavi Bayrak', Bursa'da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı'nda dalgalanmaya başladı.

  2. Bursa?nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat?taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerle ilgili önem bir başarıya imza attı. Bu yıl yaz sezonunda 24 adet halk plajında, 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini ?Mavi Bayrak?la tescillemiş oldu. İznik Gölü?ne Mavi Bayrak alabilmek için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı?na başvuran Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirdi. İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa?nın ilk Mavi Bayraklı plajı olmaya hak kazandı. Mavi Bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş?ın da katıldığı törenle İznik semalarında dalgalanmaya başladı.

    Bursa?nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat?taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerle ilgili önem bir başarıya imza attı. Bu yıl yaz sezonunda 24 adet halk plajında, 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini ?Mavi Bayrak?la tescillemiş oldu. İznik Gölü?ne Mavi Bayrak alabilmek için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı?na başvuran Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirdi. İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa?nın ilk Mavi Bayraklı plajı olmaya hak kazandı. Mavi Bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş?ın da katıldığı törenle İznik semalarında dalgalanmaya başladı.

  3. Marka alanlar<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, turizm, sanayi ve tarım kenti olmanın yanında Bursa?nın 277 kilometrelik kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kendi olduğunu söyledi. Sahile bu kadar kıyısı olup da bu kadar ekiple böyle yoğun bir çalışma yapan başka bir Büyükşehir Belediyesi olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, ?Marka olmanın belirli doneleri var. Marka olmak için markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Daha önce Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na bu konuda müracaat etmiştik. Birbirinden ayrı ve önemli 33 kriteri yerine getirdik ve yüksek kalite göstergesi olan mavi bayrak ödülünü almaya hak kazandık. Sürdürülebilir çevre yatırımlarımızla sadece İnciraltı Plajımız değil, bütün plajlarımıza Mavi Bayrak almayı arzu ediyoruz. Biz Mavi Bayrağı bir sembol olarak görüyoruz. Olaya kısa vadeli değil şu cennet şehri daha da güzelleştirmek adına daha uzun vadeli bakmak zorundayız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum? dedi.

    Marka alanlar
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, turizm, sanayi ve tarım kenti olmanın yanında Bursa?nın 277 kilometrelik kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kendi olduğunu söyledi. Sahile bu kadar kıyısı olup da bu kadar ekiple böyle yoğun bir çalışma yapan başka bir Büyükşehir Belediyesi olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, ?Marka olmanın belirli doneleri var. Marka olmak için markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Daha önce Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na bu konuda müracaat etmiştik. Birbirinden ayrı ve önemli 33 kriteri yerine getirdik ve yüksek kalite göstergesi olan mavi bayrak ödülünü almaya hak kazandık. Sürdürülebilir çevre yatırımlarımızla sadece İnciraltı Plajımız değil, bütün plajlarımıza Mavi Bayrak almayı arzu ediyoruz. Biz Mavi Bayrağı bir sembol olarak görüyoruz. Olaya kısa vadeli değil şu cennet şehri daha da güzelleştirmek adına daha uzun vadeli bakmak zorundayız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum? dedi.

  4. Almak zor, kaybetmek kolay<br> Türkiye?de 1993 yılından beni Mavi Bayrak organizasyonunun sorumluluğunu yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş da Mavi Bayrağın dünyada en çok bilinen eko-etiketlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye?nin, sahip olduğu 531 Mavi Bayrakla dünyada İspanya ve Yunanistan?ın ardından 3. sırada olduğunu kaydeden Karataş, Mavi Bayrak?ın hem halkın sağlıklı ve güvenli bir biçimde sahillerden faydalanabilmesine hem de sürdürülebilir bir çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi. Bursa?nın tarihinde ilk kez Mavi Bayrağa sahip olduğunu ve İznik?in, Van Gölü?nden sonra bu bayrağa sahip olan ikinci göl olduğunu vurgulayan Karataş, ?Bugün bu bayrağın burada dalgalanmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine şükranlarımı sunarım. Mavi Bayrağı almak çok zor ama kaybetmek çok kolaydır. Önemli olan kazanılmış bu bayrağı koruyabilmektir. Bizce bu bayrağın korunması için en büyük sorumluluk plaj kullanıcısınındır. Bu sebeple bayrağımızı plaj kullanıcılarımıza, halkımıza, İzniklilere, Bursalılara emanet ediyor ve bayrağımızın uzun yıllar gururla dalgalanmasını ümit ediyoruz? diye konuştu.

    Almak zor, kaybetmek kolay
    Türkiye?de 1993 yılından beni Mavi Bayrak organizasyonunun sorumluluğunu yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş da Mavi Bayrağın dünyada en çok bilinen eko-etiketlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye?nin, sahip olduğu 531 Mavi Bayrakla dünyada İspanya ve Yunanistan?ın ardından 3. sırada olduğunu kaydeden Karataş, Mavi Bayrak?ın hem halkın sağlıklı ve güvenli bir biçimde sahillerden faydalanabilmesine hem de sürdürülebilir bir çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi. Bursa?nın tarihinde ilk kez Mavi Bayrağa sahip olduğunu ve İznik?in, Van Gölü?nden sonra bu bayrağa sahip olan ikinci göl olduğunu vurgulayan Karataş, ?Bugün bu bayrağın burada dalgalanmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine şükranlarımı sunarım. Mavi Bayrağı almak çok zor ama kaybetmek çok kolaydır. Önemli olan kazanılmış bu bayrağı koruyabilmektir. Bizce bu bayrağın korunması için en büyük sorumluluk plaj kullanıcısınındır. Bu sebeple bayrağımızı plaj kullanıcılarımıza, halkımıza, İzniklilere, Bursalılara emanet ediyor ve bayrağımızın uzun yıllar gururla dalgalanmasını ümit ediyoruz? diye konuştu.

  5. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da Mavi Bayrağın İznik?e kazandırılması noktasındaki çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş?a teşekkür etti.

    İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da Mavi Bayrağın İznik?e kazandırılması noktasındaki çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş?a teşekkür etti.

  6. Konuşmaların ardından Cankurtaran botu ile gölden getirilen Mavi Bayrak, Başkan Aktaş ve protokol üyeleriyle birlikte göndere çekildi.

    Konuşmaların ardından Cankurtaran botu ile gölden getirilen Mavi Bayrak, Başkan Aktaş ve protokol üyeleriyle birlikte göndere çekildi.