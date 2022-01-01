Mavi Bayrak, İznik'te Dalgalanıyor

Almak zor, kaybetmek kolay

Türkiye?de 1993 yılından beni Mavi Bayrak organizasyonunun sorumluluğunu yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş da Mavi Bayrağın dünyada en çok bilinen eko-etiketlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye?nin, sahip olduğu 531 Mavi Bayrakla dünyada İspanya ve Yunanistan?ın ardından 3. sırada olduğunu kaydeden Karataş, Mavi Bayrak?ın hem halkın sağlıklı ve güvenli bir biçimde sahillerden faydalanabilmesine hem de sürdürülebilir bir çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi. Bursa?nın tarihinde ilk kez Mavi Bayrağa sahip olduğunu ve İznik?in, Van Gölü?nden sonra bu bayrağa sahip olan ikinci göl olduğunu vurgulayan Karataş, ?Bugün bu bayrağın burada dalgalanmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine şükranlarımı sunarım. Mavi Bayrağı almak çok zor ama kaybetmek çok kolaydır. Önemli olan kazanılmış bu bayrağı koruyabilmektir. Bizce bu bayrağın korunması için en büyük sorumluluk plaj kullanıcısınındır. Bu sebeple bayrağımızı plaj kullanıcılarımıza, halkımıza, İzniklilere, Bursalılara emanet ediyor ve bayrağımızın uzun yıllar gururla dalgalanmasını ümit ediyoruz? diye konuştu.