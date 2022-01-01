Tarihe Festival Tadında Yolculuk

?Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Arkeopark?ta çocuk atölyelerini ziyaret etti. Çocuklarla sohbet ederek yaptıkları etkinlikleri takip eden Başkan Alinur Aktaş, miniklere dondurma ikramında da bulundu. Büyükşehir Belediyesi?nin yoğun bir şekilde yol, altyapı, ulaşım, restorasyon, kültür sanat gibi konularda çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tarihimizi daha iyi anlamak adına gençlere ve çocuklara yönelik farklı programları hayata geçirdiklerini belirtti. Bünyesinde önemli bir tarihi miras barındıran Arkeopark?ta 13-14 Ağustos tarihlerinde Arkeofest 2022?nin düzenleneceğini ifade eden Başkan Aktaş, ?Gerek yetişkinler, gerekse gençler ve çocuklar, tarihimizi doğru bir şekilde öğrenme ve arkeolojinin nasıl bir bilim dalı olduğunu deneyimleme fırsatı bulacak. Arkeoparklar, birer açık hava müzeleridir. Aktopraklık Höyük Arkeopark?ta toplumu arkeoloji bilimi ile buluşturma faaliyetleri 2014 yılından itibaren kesintisiz biçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmektedir. 8500 yıl öncesine uzanan arkeolojik kazı mevcuttur. Arkeolojiye meraklı tüm vatandaşlarımızı harika alana tarihimizle buluşmaya davet ediyorum" dedi.