Sosyal Medyadan Sert Tepki Verdi!
Hayat tarzındaki muazzam değişimiyle yüreklerde yer edinen Gamze Özçelik, adına açılan sahte hesaplardan dolayı sosyal medyada takipçilerini uyardı. Hesapların kurduğu derneğin de adını lekelediğini belirten Özçelik, hayranlarından bu hesapları şikayet etmelerini istedi.
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39 yaşındaki Zeynep Gamze Özçelik, adını ve fotoğraflarını kullanan hesaplara savaş açtı.
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Adına paylaşımlar yapan hesapların ayrıca insanları dolandırdığını da ifşa etti.
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Son 6 yıldır gündeme sadece yaptığı yardımlar ve iyiliklerle gelen Özçelik, bu kez çok sert uyardı.
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Manevi yönü seçim bu değişimiyle gönüllerde taht kuran Özçelik hem ülke içinde hem de ülke dışında ciddi oranda bir yardım süreci başlattı.
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Özellikle Afrika ülkelerinde hem su kuyuları hem de okul açtıran ve Diyanet Başkanlığı tarafından İyilik ödülüne layık görülen Özçelik, sahte hesapların adına bağışlar topladığını söyledi.
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Hayranlarını uyaran Özçelik, sahte hesapları vererekte takipçilerinden bu hesaplardan şikayetçi olmalarını istedi.
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Hesap daha öncede twitler atarak Özçelik'i zor durumda bırakmıştı.
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Özçelik, hesapları Polise bildirdiğini ve işlemlerin başlatıldığını da belirtti.
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