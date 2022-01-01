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Bir Skandal Daha! Türkiye'yi Hedef Aldı

Dijital bir platform olan Netflix, yayın hayatına geçtiği ilk tarihten itibaren her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor. Dizilerinde Türkleri ve Türkiye'yi aşağılayan sahnelere yer veren platform bunu Türk oyuncularla da yapıyor. İşte habere dair tüm detaylar...

  1. Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden ülkemizi karalayan ABD merkezli bu film platformu skandala doymuyor.

    Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden ülkemizi karalayan ABD merkezli bu film platformu skandala doymuyor.

  2. Türklere ve Türkiye'ye olan düşmanlığını dizi ya da film içerikleriyle, milyonlarca abonesine izletiyor.

    Türklere ve Türkiye'ye olan düşmanlığını dizi ya da film içerikleriyle, milyonlarca abonesine izletiyor.

  3. Sabah gazetesinin haberine göre, yayın hayatına başladığı tarihten bu yana aile değerlerini hiçe sayan sahneleri izleten bu platform, uyguladığı algı operasyonlarına ses çıkaran Türkiye'yi hedef aldığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.

    Sabah gazetesinin haberine göre, yayın hayatına başladığı tarihten bu yana aile değerlerini hiçe sayan sahneleri izleten bu platform, uyguladığı algı operasyonlarına ses çıkaran Türkiye'yi hedef aldığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.

  4. Başrollerini Filmde Ryan Reynolds, Mélanie Laurent'in paylaştığı yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı Netflix yapımı 6 Underground filminde Türkiye için ürpertici bir sahneye yer verildi.

    Başrollerini Filmde Ryan Reynolds, Mélanie Laurent'in paylaştığı yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı Netflix yapımı 6 Underground filminde Türkiye için ürpertici bir sahneye yer verildi.

  5. İŞTE 6 UNDERGROUND FİLMDEKİ O SAHNELER

    İŞTE 6 UNDERGROUND FİLMDEKİ O SAHNELER

  6. Collateral isimli karakter, dizide Kırıkkale hakkında olumsuz yorumlar yapıyor.

    Collateral isimli karakter, dizide Kırıkkale hakkında olumsuz yorumlar yapıyor.

  7. Türkiye'yi, Ortadoğu'daki savaş mağduru ülkeler gibi göstermeye çalışan filmde, senaryonun iyi niyetle yazılmadığı anlaşılıyor.

    Türkiye'yi, Ortadoğu'daki savaş mağduru ülkeler gibi göstermeye çalışan filmde, senaryonun iyi niyetle yazılmadığı anlaşılıyor.

  8. Netflix gibi platformların dizi ve film sektörüyle uyguladığı politika, Türkiye'nin askeri alanda gösterdiği gelişmeden endişelendiğinin delili oluyor.

    Netflix gibi platformların dizi ve film sektörüyle uyguladığı politika, Türkiye'nin askeri alanda gösterdiği gelişmeden endişelendiğinin delili oluyor.

  10. Fenomen dizi La Casa De Papel'de yer alan Osman adlı Türk karakterin, işkenceci kötü bir adam olması da tepkiyle karşılanmıştı.

    Fenomen dizi La Casa De Papel'de yer alan Osman adlı Türk karakterin, işkenceci kötü bir adam olması da tepkiyle karşılanmıştı.

  11. TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi.

    TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi.

  12. Bir diğer Türk dizisi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ürpertici cinsten görüntülere yer verdi. Mübadele döneminde bir Rum annenin, bindiği Türk ailenin teknesinde uykuya daldığı esnada tekne sahibi tarafından başına vurularak öldürülüyor.

    Bir diğer Türk dizisi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ürpertici cinsten görüntülere yer verdi. Mübadele döneminde bir Rum annenin, bindiği Türk ailenin teknesinde uykuya daldığı esnada tekne sahibi tarafından başına vurularak öldürülüyor.

  13. Bir başka Netflix yapımı olan 'Yakamoz S-245' dizisinde, Türk ordusu ve Deniz Kuvvetleri'miz aşağılandı.

    Bir başka Netflix yapımı olan 'Yakamoz S-245' dizisinde, Türk ordusu ve Deniz Kuvvetleri'miz aşağılandı.

  14. Into the Night dizisinde, İtalyan asker Terenzio, Türkler için "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi küçük düşürücü ifadeler kullanıldı.

    Into the Night dizisinde, İtalyan asker Terenzio, Türkler için "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi küçük düşürücü ifadeler kullanıldı.

  15. Bir MOSSAD ajanını konu alan 'The Spy'da da duvara asılı, bölünmüş Türkiye haritası dikkat çekti. <br> Bunların yanı sıra saymakla bitmeyen bu yapımların bir kısmı Türk oyuncular üzerinden izletiliyor.

    Bir MOSSAD ajanını konu alan 'The Spy'da da duvara asılı, bölünmüş Türkiye haritası dikkat çekti.
    Bunların yanı sıra saymakla bitmeyen bu yapımların bir kısmı Türk oyuncular üzerinden izletiliyor.