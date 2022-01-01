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Yarışmacının Zor Anları!

Kim Milyoner Olmak İster'de son bölümünde yine başarılı performanslar yer aldı. Yayınlanan bu bölümde yarışmacı Erol Emon, 100 bin TL'lik soruya kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına çıkan Guiness sorusu Emon'a zor anlar yaşattı.

  1. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugtün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

    Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugtün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

  2. Yarışmaya katılan Erol Emon, yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

    Yarışmaya katılan Erol Emon, yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

  3. Almanya'da matematik, Türkçe ve fizik öğretmenliği okuyan Emon, Almanya'da öğretmenlik yaptığı belirtti.

    Almanya'da matematik, Türkçe ve fizik öğretmenliği okuyan Emon, Almanya'da öğretmenlik yaptığı belirtti.

  4. Yarışmacı, ikinci baraja kadar ulaştı ve 100 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

    Yarışmacı, ikinci baraja kadar ulaştı ve 100 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

  5. 100 bin TL değerindeki o soru yarışmacıya zor anlar yaşattı.

    100 bin TL değerindeki o soru yarışmacıya zor anlar yaşattı.

  6. Yarışmacının karşısına, 'Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına gitmiştir?' sorusu çıktı.

    Yarışmacının karşısına, 'Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına gitmiştir?' sorusu çıktı.

  7. Cevabı tahmin etmekte zorlanan yarışmacı, yarışmadan çekildi. Doğru cevabın 'A-4' olduğunu bilemeyen yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL aldı.

    Cevabı tahmin etmekte zorlanan yarışmacı, yarışmadan çekildi. Doğru cevabın 'A-4' olduğunu bilemeyen yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL aldı.