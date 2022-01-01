Yarışmacının Zor Anları!

Cevabı tahmin etmekte zorlanan yarışmacı, yarışmadan çekildi. Doğru cevabın 'A-4' olduğunu bilemeyen yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL aldı.

100 bin TL değerindeki o soru yarışmacıya zor anlar yaşattı.

Yarışmacı, ikinci baraja kadar ulaştı ve 100 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Almanya'da matematik, Türkçe ve fizik öğretmenliği okuyan Emon, Almanya'da öğretmenlik yaptığı belirtti.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugtün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

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