Çınar Hekimleri

Çınar ağaçlarının korunarak geleceğe miras olarak bırakılmasına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Aktaş, ağaç bakımlarını dantel işçiliği inceliğinde yaptıklarını söyledi. Bursa?nın bir Osmanlı şehri oyduğunu ve Osmanlı demenin çınar demek anlamına geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, ?Başta çınar ağaçları olmak üzere Bursa?mızda 1240 civarında anıt ağacımız var. 100 yıl ile 600 yıllık ömürleri olan ağaçlar. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi ile çok güzel bir projeye imza attık. Anıt ağaçlarımız Bursa tarihinin şahitleri. Anıt ağaçlarımızın korunması ve geleceğe miras olarak bırakılması bizler için büyük önem taşıyor. Farklı şehirlerimizde bırakın tedavi etmeyi, onları rehabilite etmeyi, kesilerek ortadan kaldırılırken, biz bir dantel işçiliği inceliğinde bunlara tek tek el atıyoruz. Tarım ve Peyzaj A.Ş. marifetiyle öncelikle anıt ağaçlarımızın sorunlarını belirleyip çözüme ulaştırmak için hızla hareket ediyoruz. Şehrimizin süsü olarak kenti saran asırlık çınar ağaçlarımızın periyodik bakım ve restorasyon çalışmalarını uzman ekibimiz ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Anıt ağaçlarımız için gece gündüz canla başla çalışan, beyaz önlükleriyle bir doktor nezaketinde ve zarafetinde çalışan uzman ekibimize de Çınar Hekimleri adını verdik ve bu ismin patentini de aldık? diye konuştu.