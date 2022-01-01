Kahreden Dost Acısı!

Gökçin Aras için öğlende, Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aras ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, BTSO Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın yanı sıra iş insanları ile sanatçı arkadaşları Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, yakınları ve sevenleri katıldı.