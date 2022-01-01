Kahreden Dost Acısı!
Ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, çok iyi dost oldukları iş adamı Gökçin Aras?ın vefatıyla adeta sarsıldı.
-
Ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, çok iyi dost oldukları iş adamı Gökçin Aras?ın vefatıyla adeta sarsıldı.
-
İş insanı ve aynı zamanda Bursaspor eski yöneticisi Gökçin Aras, 1 aydır yoğun bakımda olduğu hastanede hayatını kaybetti.
-
Oktay Kaynarca instagram hesabında Gökçin Aras?ın fotoğrafını paylaşarak altına, ?Güzel arkadaşım, sırdaşım, güzel dostum; mekanın Cennet olsun? yazdı.
-
Selçuk Yöntem de sosyal medyadan yayınladığı mesajında; ?Can dostum Gökçin Aras bizi terketti. Mekanı cennet olsun. Çok arayacağız seni. Üzüntümü anlatamam.Allah rahmet eylesin? ifadelerini kullandı.
-
Gökçin Aras için öğlende, Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aras ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, BTSO Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın yanı sıra iş insanları ile sanatçı arkadaşları Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, yakınları ve sevenleri katıldı.
-
Gökçin Aras'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.