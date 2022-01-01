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Ümit Özdağ 'Mansur Yavaş'ın adaylığı' çağrısını yineledi

Sinekle Kesintisiz Mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biri olan sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını 67 adet dere ve dere yatağında sürdürüyor

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biri olan sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını 67 adet dere ve dere yatağında sürdürüyor. Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de de ilaçlama çalışmaları büyük titizlikle yapılıyor.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biri olan sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını 67 adet dere ve dere yatağında sürdürüyor. Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de de ilaçlama çalışmaları büyük titizlikle yapılıyor.

  2. 17 ilçede kesintisiz mücadele<br>&#8232;Bursa?da temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibiyle gelecek nesillere daha sağlıklı çevreyi miras bırakma adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadelesine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını, ?17 ilçede? Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü denetim ve kontrolünde Tarım ve Peyzaj A.Ş marifetiyle yürütüyor. Bu sayede; salgın hastalıklara sebep olabilecek Sıtma hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Virüsü ve Zika Virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirler de alınmış oluyor.&#8232;

    17 ilçede kesintisiz mücadele
     Bursa?da temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibiyle gelecek nesillere daha sağlıklı çevreyi miras bırakma adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadelesine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını, ?17 ilçede? Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü denetim ve kontrolünde Tarım ve Peyzaj A.Ş marifetiyle yürütüyor. Bu sayede; salgın hastalıklara sebep olabilecek Sıtma hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Virüsü ve Zika Virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirler de alınmış oluyor. 

  3. Özel yapım araçlarla müdahale&#8232;<br>Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde 78 araç, 235 ekipman ve 231 personelle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayından bu yana, 47 bin 475 adet sivrisinek ve 105 bin 541 adet karasinek üreme kaynağı düzenli olarak takip edilerek, 18?er günlük periyotlar halinde ilaçlanıyor. Ayrıca 67 adet dere ve dere yatağı alanında, ?chironomid ve sivrisinek larvasına karşı mücadele için? 4x4 özel yapım araçlar ile biyolojik mücadele yapılıyor.&#8232;

    Özel yapım araçlarla müdahale 
    Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde 78 araç, 235 ekipman ve 231 personelle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayından bu yana, 47 bin 475 adet sivrisinek ve 105 bin 541 adet karasinek üreme kaynağı düzenli olarak takip edilerek, 18?er günlük periyotlar halinde ilaçlanıyor. Ayrıca 67 adet dere ve dere yatağı alanında, ?chironomid ve sivrisinek larvasına karşı mücadele için? 4x4 özel yapım araçlar ile biyolojik mücadele yapılıyor. 

  4. Ekipler sahada&#8232;<br>Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nilüfer Çayı'nın kollarından biri olan ve Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ile 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de de sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını yürütüyor. Dere içerisinde ve çevresinde özel araçlarla ilaçlama yapan ekipler, dere etrafındaki sivrisinek üreme kaynaklarını ve karasinekle mücadele kapsamında çöp konteynerlerini titizlikle ilaçlıyor. İlaçlama çalışmaları, yaz boyunca tüm şehir genelinde sürdürülecek.

    Ekipler sahada 
    Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nilüfer Çayı'nın kollarından biri olan ve Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ile 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de de sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını yürütüyor. Dere içerisinde ve çevresinde özel araçlarla ilaçlama yapan ekipler, dere etrafındaki sivrisinek üreme kaynaklarını ve karasinekle mücadele kapsamında çöp konteynerlerini titizlikle ilaçlıyor. İlaçlama çalışmaları, yaz boyunca tüm şehir genelinde sürdürülecek.