Sinekle Kesintisiz Mücadele

17 ilçede kesintisiz mücadele

Bursa?da temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibiyle gelecek nesillere daha sağlıklı çevreyi miras bırakma adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadelesine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını, ?17 ilçede? Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü denetim ve kontrolünde Tarım ve Peyzaj A.Ş marifetiyle yürütüyor. Bu sayede; salgın hastalıklara sebep olabilecek Sıtma hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Virüsü ve Zika Virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirler de alınmış oluyor.