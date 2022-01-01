Son yıllarda artan sigara tüketimi sonrası yaşanan hastalıkların önüne geçmek için uzmanlar vücutta nikotin birikiminin olmaması gerektiği konusunda uyardı. Uzun süre nikotinin vücutta kalmasının hastalıklara davetiye çıkartacağını söyleyen uzmanlar ancak düzenli tüketilen bazı besinlerin nikotini vücuttan atılmasını sağladığını açıkladı. Nikotin vücutta ne kadar kalır? Vücuttan nikotini atan besinler nelerdir?