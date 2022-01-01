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Vücuttan Nikotini Atan Besinler Nelerdir?

Uzmanlar, düzenli tüketilen bazı besinlerin nikotinin vücuttan atılmasını sağladığını açıkladı. Nikotin vücutta ne kadar kalır? Vücuttan nikotini atan besinler nelerdir?

  1. Son yıllarda artan sigara tüketimi sonrası yaşanan hastalıkların önüne geçmek için uzmanlar vücutta nikotin birikiminin olmaması gerektiği konusunda uyardı. Uzun süre nikotinin vücutta kalmasının hastalıklara davetiye çıkartacağını söyleyen uzmanlar ancak düzenli tüketilen bazı besinlerin nikotini vücuttan atılmasını sağladığını açıkladı. Nikotin vücutta ne kadar kalır? Vücuttan nikotini atan besinler nelerdir?

    Son yıllarda artan sigara tüketimi sonrası yaşanan hastalıkların önüne geçmek için uzmanlar vücutta nikotin birikiminin olmaması gerektiği konusunda uyardı. Uzun süre nikotinin vücutta kalmasının hastalıklara davetiye çıkartacağını söyleyen uzmanlar ancak düzenli tüketilen bazı besinlerin nikotini vücuttan atılmasını sağladığını açıkladı. Nikotin vücutta ne kadar kalır? Vücuttan nikotini atan besinler nelerdir?

  2. Nikotin vücudun ihtiyacı olan bir maddedir. Ancak fazla alındığında özellikle sigara yoluyla akciğere hasar verir. Vücudun temel yaşam kaynaklarından biri olan akciğerlerin hasar alması hastalıklara karşı vücudun direncini azaltır.

    Nikotin vücudun ihtiyacı olan bir maddedir. Ancak fazla alındığında özellikle sigara yoluyla akciğere hasar verir. Vücudun temel yaşam kaynaklarından biri olan akciğerlerin hasar alması hastalıklara karşı vücudun direncini azaltır.

  3. Özellikle üst solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkaran akciğerleirn hasar almaması için uzmanlar bazı besinler önerir.

    Özellikle üst solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkaran akciğerleirn hasar almaması için uzmanlar bazı besinler önerir.

  4. PORTAKAL

    PORTAKAL

  5. KİVİ

    KİVİ

  6. ACI BİBER

    ACI BİBER

  7. BROKOLİ

    BROKOLİ

  8. ISPANAK

    ISPANAK

  9. HAVUÇ

    HAVUÇ

  10. YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY