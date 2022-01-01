Vücuttan Nikotini Atan Besinler Nelerdir?
Uzmanlar, düzenli tüketilen bazı besinlerin nikotinin vücuttan atılmasını sağladığını açıkladı. Nikotin vücutta ne kadar kalır? Vücuttan nikotini atan besinler nelerdir?
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Son yıllarda artan sigara tüketimi sonrası yaşanan hastalıkların önüne geçmek için uzmanlar vücutta nikotin birikiminin olmaması gerektiği konusunda uyardı. Uzun süre nikotinin vücutta kalmasının hastalıklara davetiye çıkartacağını söyleyen uzmanlar ancak düzenli tüketilen bazı besinlerin nikotini vücuttan atılmasını sağladığını açıkladı. Nikotin vücutta ne kadar kalır? Vücuttan nikotini atan besinler nelerdir?
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Nikotin vücudun ihtiyacı olan bir maddedir. Ancak fazla alındığında özellikle sigara yoluyla akciğere hasar verir. Vücudun temel yaşam kaynaklarından biri olan akciğerlerin hasar alması hastalıklara karşı vücudun direncini azaltır.
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Özellikle üst solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkaran akciğerleirn hasar almaması için uzmanlar bazı besinler önerir.
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PORTAKAL
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KİVİ
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ACI BİBER
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BROKOLİ
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ISPANAK
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HAVUÇ
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YEŞİL ÇAY