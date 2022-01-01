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Vefat Eden Ünlü İsim Hakkında Bilinmeyen Gerçek!

Ölümü sanat camiasını yasa boğan sevilen oyuncu Civan Canova hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

  1. Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle olduğu tespit edilen usta sanatçı hastanede tedavi altına alınmıştı. Canova 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü sanat camiasını yasa boğan sevilen oyuncu Civan Canova hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Canova'nın üvey babası olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Daha önce üvey babası Kartal Tibet ile alakalı açıklamalarda bulundu.

    Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle olduğu tespit edilen usta sanatçı hastanede tedavi altına alınmıştı. Canova 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü sanat camiasını yasa boğan sevilen oyuncu Civan Canova hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Canova'nın üvey babası olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Daha önce üvey babası Kartal Tibet ile alakalı açıklamalarda bulundu.

  2. Geçtiğimiz günlerde kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini dile getiren Civan Canova'dan kahreden haber geldi. Usta oyuncu 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Geçtiğimiz günlerde kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini dile getiren Civan Canova'dan kahreden haber geldi. Usta oyuncu 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  3. Sanat camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

    Sanat camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

  4. 'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi projerde yer alan usta oyuncu Civan Canova, son olarak, Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandırmıştı.

    'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi projerde yer alan usta oyuncu Civan Canova, son olarak, Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandırmıştı.

  5. CİVAN CANOVA İLE İLGİLİ BİLİNMEYEN GERÇEK! Hayatını kaybeden usta oyuncu hakkında bilinmeyen gerçek ise ortaya çıktı.

    CİVAN CANOVA İLE İLGİLİ BİLİNMEYEN GERÇEK! Hayatını kaybeden usta oyuncu hakkında bilinmeyen gerçek ise ortaya çıktı.

  6. Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

    Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

  7. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrılan Canova, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı.

    Küçük yaşta iken anne ve babası ayrılan Canova, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı.

  8. Usta oyuncu Cinan Canova Hülya Koçyiğit'in 'Film gibi Hayatlar' programına konuk olmuştu. Canova'nın üvey babası olduğunu duyanlar adeta şoke oldu.

    Usta oyuncu Cinan Canova Hülya Koçyiğit'in 'Film gibi Hayatlar' programına konuk olmuştu. Canova'nın üvey babası olduğunu duyanlar adeta şoke oldu.

  9. Üvey babası Kartal Tibet ile alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Gözyaşlarını tutamayan usta oyuncu, "İlk film setine beni o götürdü. Yeri çok ayrıdır" ifadelerini kullandı

    Üvey babası Kartal Tibet ile alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Gözyaşlarını tutamayan usta oyuncu, "İlk film setine beni o götürdü. Yeri çok ayrıdır" ifadelerini kullandı

  10. Canova, Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Kartal Tibet'le ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Canova, "Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

    Canova, Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Kartal Tibet'le ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Canova, "Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

  11. "İLK FİLM SETİNE BENİ O GÖTÜRDÜ" Civan Canova, "Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarına çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal abi bir götürdü." ifadelerini kullandı.

    "İLK FİLM SETİNE BENİ O GÖTÜRDÜ" Civan Canova, "Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarına çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal abi bir götürdü." ifadelerini kullandı.

  12. "YERİ ÇOK AYRIDIR" Kartal Tibet ile ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Yeri çok ayrıdır. Her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi." şeklinde konuştu.

    "YERİ ÇOK AYRIDIR" Kartal Tibet ile ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Yeri çok ayrıdır. Her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi." şeklinde konuştu.