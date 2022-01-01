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Dev Projesi Nefes Kesecek!

Oktay Kaynarca'nın ve Onur Tan'ın yapımcılığını üstlendiği güçlü oyuncu karosuna sahip olan dizinin nefes kesen aksiyon sahneleri ortalığı yıkıp geçecek

  1. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın EDHO'dan sonra ATV ekranlarına kazandırdığı yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi Özbekistan'daki çekimleri bitirip İstanbul'da sete çıktı. Oktay Kaynarca'nın ve Onur Tan'ın yapımcılığını üstlendiği güçlü oyuncu karosuna sahip olan dizinin nefes kesen aksiyon sahneleri ortalığı yıkıp geçecek.

    Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın EDHO'dan sonra ATV ekranlarına kazandırdığı yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi Özbekistan'daki çekimleri bitirip İstanbul'da sete çıktı. Oktay Kaynarca'nın ve Onur Tan'ın yapımcılığını üstlendiği güçlü oyuncu karosuna sahip olan dizinin nefes kesen aksiyon sahneleri ortalığı yıkıp geçecek.

  2. Onur Tan ile beraber kurdukları 'Güzel Adamlar' adlı yapım şirketinin üstlendiği 'Ben bu Cihana Sığmazam', Özbekistan'daki çekimlerini bitirip İstanbul'da tekrar sete çıktı.

    Onur Tan ile beraber kurdukları 'Güzel Adamlar' adlı yapım şirketinin üstlendiği 'Ben bu Cihana Sığmazam', Özbekistan'daki çekimlerini bitirip İstanbul'da tekrar sete çıktı.

  3. Başrollerinden Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'i göreceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Kaynarca'nın Cezayir karakterine hayat vereceği dizide aksiyonu yüksek sahneler yer alıyor.

    Başrollerinden Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'i göreceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Kaynarca'nın Cezayir karakterine hayat vereceği dizide aksiyonu yüksek sahneler yer alıyor.

  4. İsmi, Mustafa Yeşilyurt'un türküsünden esinlenilen dizinin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi şimdiden çok ses getireceğe benziyor.

    İsmi, Mustafa Yeşilyurt'un türküsünden esinlenilen dizinin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi şimdiden çok ses getireceğe benziyor.

  5. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NE? Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NE? Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

  6. Firuze?ye aşık olup, yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul?a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

    Firuze?ye aşık olup, yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul?a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

  7. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU Yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan dizinin kadrosunda Pelin Akil (Firuze), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) yer alıyor.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU Yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan dizinin kadrosunda Pelin Akil (Firuze), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) yer alıyor.

  8. ÖZBEKİSTAN'DAKİ ÇEKİMLER BİTTİ Çekimlerine ilk olarak Özbekistan'da başlanan Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın ATV ekranlarına kazandırdıkları 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, çarpıcı hikayesi İstanbul'da devam edecek.

    ÖZBEKİSTAN'DAKİ ÇEKİMLER BİTTİ Çekimlerine ilk olarak Özbekistan'da başlanan Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın ATV ekranlarına kazandırdıkları 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, çarpıcı hikayesi İstanbul'da devam edecek.

  9. EDHO'nun yıldızlarını bir araya getiren bu proje, yeni sezonu bomba gibi karşılacak. İşte efsane oyuncu kadrosuyla heyecanla beklenen 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizi setinden ilk kareler...

    EDHO'nun yıldızlarını bir araya getiren bu proje, yeni sezonu bomba gibi karşılacak. İşte efsane oyuncu kadrosuyla heyecanla beklenen 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizi setinden ilk kareler...

  10. İŞTE SETTEN İLK KARELER...

    İŞTE SETTEN İLK KARELER...