Aralarında Büyük Gerginlik!

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Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
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İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
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Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
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Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
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Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
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Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
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Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
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ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı
ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı
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Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
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EYT ocak başında Meclis'e gelecek
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Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar 2'ye katlandı: Çanta bin liraya doluyor
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TÜSİAD'dan ABD'nin yaptırım uyarısı hakkında açıklama
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Bakan Soylu: Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre
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Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak
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Bakanlıktan sonra Savcılıktan da 'kılıçla gezme' açıklaması geldi
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AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Promosyonda Türkiye rekorunu o üniversite kırdı
Promosyonda Türkiye rekorunu o üniversite kırdı

Aralarında Büyük Gerginlik!

Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.

  1. MasterChef Türkiye'de kriz çıktı. TV8?in patronu Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.

    MasterChef Türkiye'de kriz çıktı. TV8?in patronu Acun Ilıcalı ile yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında ipler gerildi.

  2. Yarışmada 18 kişilik ana kadronun belirlenmesine az bir süre kala, sert karakteri ile bilinen Mehmet Şef, son bölümlerde yarışmacıları uyararak, eleme için yarışan isimlere tarif verilmemesi gerektiğini söyledi.

    Yarışmada 18 kişilik ana kadronun belirlenmesine az bir süre kala, sert karakteri ile bilinen Mehmet Şef, son bölümlerde yarışmacıları uyararak, eleme için yarışan isimlere tarif verilmemesi gerektiğini söyledi.

  3. Uyarılara uymayan yarışmacılardan Çağatay'ın bir başka yarışmacıya tarif vermesi bardağı taşıran son damla oldu.

    Uyarılara uymayan yarışmacılardan Çağatay'ın bir başka yarışmacıya tarif vermesi bardağı taşıran son damla oldu.

  4. Duruma öfkelenen Mehmet Şef, Çağatay'ı sert bir dille "Seni 5 kere uyardım değil mi? Tarif vermeyelim arkadaşlara diye defalarca kez söyledim. Alalım seni dışarı, çık dışarı" ifadeleriyle stüdyodan gönderdi.

    Duruma öfkelenen Mehmet Şef, Çağatay'ı sert bir dille "Seni 5 kere uyardım değil mi? Tarif vermeyelim arkadaşlara diye defalarca kez söyledim. Alalım seni dışarı, çık dışarı" ifadeleriyle stüdyodan gönderdi.

  5. Atılan bir iddiaya göre Acun Ilıcalı, stüdyoda tüm yaşananları duydu ve sonrasında da Mehmet Şef'i aradı.

    Atılan bir iddiaya göre Acun Ilıcalı, stüdyoda tüm yaşananları duydu ve sonrasında da Mehmet Şef'i aradı.

  6. Mehmet Şef'in yarışmacıya sert davranmasına ve dışarı göndermesine öfkelenen Acun Ilıcalı üstü kapalı ayar verdi.

    Mehmet Şef'in yarışmacıya sert davranmasına ve dışarı göndermesine öfkelenen Acun Ilıcalı üstü kapalı ayar verdi.

  7. Yaşanan görüşmenin ardından modu düşen Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı'nın arasının şu sıralar açık olduğu iddia ediliyor.

    Yaşanan görüşmenin ardından modu düşen Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı'nın arasının şu sıralar açık olduğu iddia ediliyor.