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Şevket'e Yıllar Acımadı!

Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü oynayan Hasan Küçükçetin'in son hali ağızları açık bıraktı.

  1. Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü oynayan Hasan Küçükçetin'in son hali ağızları açık bıraktı. Dizinin final yapmasının ardından uzun bir süre ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncuyu görenler "Yıllar Şevket'e acımamış", "Ferhunde yüzünden saçı sakalı birbirine girmiş" gibi yorumlarda bulundu.

    Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü oynayan Hasan Küçükçetin'in son hali ağızları açık bıraktı. Dizinin final yapmasının ardından uzun bir süre ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncuyu görenler "Yıllar Şevket'e acımamış", "Ferhunde yüzünden saçı sakalı birbirine girmiş" gibi yorumlarda bulundu.

  2. Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen fenomen dizi Yaprak Dökümü, sürükleyici öyküsü ve karakterleriyle adından söz ettiriyor.

    Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen fenomen dizi Yaprak Dökümü, sürükleyici öyküsü ve karakterleriyle adından söz ettiriyor.

  3. Halil Ergün, Güven Hokna, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçse de hala daha büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor.

    Halil Ergün, Güven Hokna, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçse de hala daha büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor.

  4. Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan dizide özellikle Deniz Çakır'ın oynadığı Ferhunde karakteri dikkat çekmişti.

    Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan dizide özellikle Deniz Çakır'ın oynadığı Ferhunde karakteri dikkat çekmişti.

  5. Ailenin içine girdikten sonra kurduğu entrikalar ve oyunlarla adından söz ettiren Ferhunde karakterinin eşini oynayan Hasan Küçükçetin ise diziden sonra uzun bir süre ekranlarda görünmedi.

    Ailenin içine girdikten sonra kurduğu entrikalar ve oyunlarla adından söz ettiren Ferhunde karakterinin eşini oynayan Hasan Küçükçetin ise diziden sonra uzun bir süre ekranlarda görünmedi.

  6. Dizide yer alan pek çok oyuncu kariyerinde büyük bir yükselişe geçerken Hasan Küçükçetin'in uzun bir süre hayranlarından uzak kalması herkesi meraklandırdı.

    Dizide yer alan pek çok oyuncu kariyerinde büyük bir yükselişe geçerken Hasan Küçükçetin'in uzun bir süre hayranlarından uzak kalması herkesi meraklandırdı.

  7. Yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan ünlü oyuncunun değişimini görenler adeta şoke oldu. Saçlarını ve sakallarını uzatan Küçükçetin'in son halini görenler ise "Ferhunde'den sonra toparlanamamış", "Şevket bambaşka biri olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan ünlü oyuncunun değişimini görenler adeta şoke oldu. Saçlarını ve sakallarını uzatan Küçükçetin'in son halini görenler ise "Ferhunde'den sonra toparlanamamış", "Şevket bambaşka biri olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.

  8. İşte son olarak "Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru" dizisinde Derviş karakterini oynayan ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...

    İşte son olarak "Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru" dizisinde Derviş karakterini oynayan ünlü oyuncunun şaşırtan değişimi...