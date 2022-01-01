Abisini Görenler Ayırt Edemedi!
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliğini görenler inanamadı.
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"Ezel", "Karadayı" ve "Acı Hayat" gibi bir döneme damga vuran yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı meslek hayatı kadar özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile bir ömür boyu mutluluğa "evet" diyen İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020 yılında ilk çocuğu Lalin'in dünyaya gelmesiyle baba olma sevinci yaşamıştı.
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Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Leyla'nın doğumuyla yeniden baba olma mutluluğunu paylaşan ünlü sanatçı adeta aile saadeti yaşıyor.
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Aile ve özel yaşantısını gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren yakışıklı oyuncu hakkındaki şaşırtan gerçek ise hayranlarını şok etti.
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Abisi olan ünlü oyuncunun Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler gözlerine inanamadı.
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Yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı abi kardeşin pozları sosyal medyada gündem oldu.
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İşte herkesin merak ettiği Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...
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