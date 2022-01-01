Tam Bir Vitamin Deposu!

En gözde besin ise reyhan oldu. Yaz aylarında özellikle uzmanlar sabahları aç karna tüketilen reyhanın vücudun gün içinde virüs ve bakterilerden arınmasını sağlar. Çok güçlü bir iltihap sökücü olan reyhan şerbeti, taze olması ise bu faydaları iki kat artırır.