Tam Bir Vitamin Deposu!
İçeriğinde yüksek oranda beta karoten barındıran reyhan tam bir virüs düşmanıdır.
-
Yaz aylarının en vazgeçilmez besinlerinden biri olan reyhan Anadolu mutfaklarında yüzyıllardır şerbet olarak tüketiliyor. Osmanlı saraylarında Padişahların gözdesi olan reyhan şerbetini uzmanlar sabah aç karna tüketilmesi gerektiğini öneriyor. İçeriğinde yüksek oranda beta karoten barındıran reyhan tam bir virüs düşmanıdır.
-
Hazır gıdaların uzun süreli muhafazası için kimyasal maddeler kullanılıyor. Pandemiyle beraber de hazır gıdaya olan ilginin artması ciddi sağlık sorunlarına nedne oldur. Kimyasal maddeler akciğer ve karaciğere yerleşme oranları yüksektir.
-
Karaciğer ve Akciğerler hasar alınca vücudun iyileşme olasılığı giderek düşer. Bu yüzden uzmanlar bu kimyasal maddelerin vücutta kalmaması için kişilerin günlük içeriğinde beta karoten madde barındıran besinler tüketilmesi gerektiğini önerir.
-
En gözde besin ise reyhan oldu. Yaz aylarında özellikle uzmanlar sabahları aç karna tüketilen reyhanın vücudun gün içinde virüs ve bakterilerden arınmasını sağlar. Çok güçlü bir iltihap sökücü olan reyhan şerbeti, taze olması ise bu faydaları iki kat artırır.
-
Beta Karoten maddeler hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayan güçlü maddelerdir. Böylece kanser tarzı hastalıkların yaşanma olasılıkları azalır. Bağışıklığı güçlendiren reyhan şerbeti özellikle yaz aylarında doğum yapan anneler için ideal bir süt artırıcı besindir.
-
A vitamini bakımından znegin olan reyhan göz sağlığına da fayda sağlar. Göz içinde kuruluğu azaltan reyhan şerbeti retinanın hasar almasını engeller.
-
Öte yandna düzenli içildiğinde ağzı içindkei bakteri sayısını azaltarak enfeksiyon riskini azaltır.
-
Karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atarak yenilenmelerini sağlar.