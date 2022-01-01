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Bursa'da Sağanak: İşçilerin Kaldığı 80 Çadırı Su Bastı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su basarken, 11'i kullanılamaz hale geldi.

  1. Bursa'da sağanak ve dolu özellikle Orhangazi, İznik ve Yenişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su bastı.

    Bursa'da sağanak ve dolu özellikle Orhangazi, İznik ve Yenişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su bastı.

  2. 11 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 25 işçi de Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin deposuna nakledildi. İşçiler, geceyi burada geçirdi.

    11 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 25 işçi de Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin deposuna nakledildi. İşçiler, geceyi burada geçirdi.

  3. Su baskınlarına karşı bölgeye tedbir amaçlı AFAD, ANDA ve Kızılay ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra zemin güçlendirilmesi için bölgeye çakıl getirildi.

    Su baskınlarına karşı bölgeye tedbir amaçlı AFAD, ANDA ve Kızılay ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra zemin güçlendirilmesi için bölgeye çakıl getirildi.

  4. Meteoroloji'nin ikinci uyarısı sonrası işçiler, çadırlarının etrafında yağmur suyu kanalı açmaya çalıştı. Beklenen sağanak nedeniyle işçilerin başka bölgeye nakledileceği öğrenildi.

    Meteoroloji'nin ikinci uyarısı sonrası işçiler, çadırlarının etrafında yağmur suyu kanalı açmaya çalıştı. Beklenen sağanak nedeniyle işçilerin başka bölgeye nakledileceği öğrenildi.

  5. ''11 ÇADIR KULLANILAMAZ HALDE'' Şiddetli yağmur sonrası işçilerin ihbarda bulunduğunu belirten Menteşe Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdem Bayram, "80 çadırımız var, su altında kalan 11 çadırımız oldu. Kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir ve Yenişehir belediyemiz çalışmalarını yapıyorlar, çakıl malzemesi getirdiler. Zemini düzeltip, tekrar yeni çadırlar kuracağız" dedi.

    ''11 ÇADIR KULLANILAMAZ HALDE'' Şiddetli yağmur sonrası işçilerin ihbarda bulunduğunu belirten Menteşe Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdem Bayram, "80 çadırımız var, su altında kalan 11 çadırımız oldu. Kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir ve Yenişehir belediyemiz çalışmalarını yapıyorlar, çakıl malzemesi getirdiler. Zemini düzeltip, tekrar yeni çadırlar kuracağız" dedi.

  6. 24 senedir köye geldiğini söyleyen mevsimlik işçilerin çavuşu Selahattin Değnekli ise ''Çadırlarımız sıkıntılı, 12 senedir aynı çadırları kullanıyoruz. 11 çadır zaten gitti. Yetkililerden daha güvenli yeni çadırlar istiyoruz" diye konuştu.

    24 senedir köye geldiğini söyleyen mevsimlik işçilerin çavuşu Selahattin Değnekli ise ''Çadırlarımız sıkıntılı, 12 senedir aynı çadırları kullanıyoruz. 11 çadır zaten gitti. Yetkililerden daha güvenli yeni çadırlar istiyoruz" diye konuştu.

  7. ''ÇADIRIN İÇİNE TOPRAKTAN DUVAR ÖRDÜM'' Kayseri'den her sene Yenişehir'e mevsimlik işçi olarak geldiklerini söyleyen Melike Açar (44), çadırının kullanılamaz hale geldiğini ve geceyi nöbet tutarak geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Şanlıurfalıyız, Kayseri?de oturuyoruz. Her sene geliyoruz. Çok şiddetli yağmur geldi, dolu yağdı. Unumuz, ekmeğimiz gitti. Ekmeğin yarısını çöpe attım. Ekmek açacak yer yok, odunlar hep ıslandı.

    ''ÇADIRIN İÇİNE TOPRAKTAN DUVAR ÖRDÜM'' Kayseri'den her sene Yenişehir'e mevsimlik işçi olarak geldiklerini söyleyen Melike Açar (44), çadırının kullanılamaz hale geldiğini ve geceyi nöbet tutarak geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Şanlıurfalıyız, Kayseri?de oturuyoruz. Her sene geliyoruz. Çok şiddetli yağmur geldi, dolu yağdı. Unumuz, ekmeğimiz gitti. Ekmeğin yarısını çöpe attım. Ekmek açacak yer yok, odunlar hep ıslandı.

  8. Çoluk çocukla perişan olduk. Yataklar ıslandı, içeriyi su bastı. Gece boyunca uyumadık, hep ayaktaydık. İçeri toprak götürüp, duvar gibi çadırın kenarlarını ördüm.''

    Çoluk çocukla perişan olduk. Yataklar ıslandı, içeriyi su bastı. Gece boyunca uyumadık, hep ayaktaydık. İçeri toprak götürüp, duvar gibi çadırın kenarlarını ördüm.''

  9. SEL SULARINA KAPILAN 4 KİŞİ KURTARILDI Öte yandan Orhangazi ilçesinde de dün gece sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı, yakınındaki bir prefabrik evi su bastı.

    SEL SULARINA KAPILAN 4 KİŞİ KURTARILDI Öte yandan Orhangazi ilçesinde de dün gece sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı, yakınındaki bir prefabrik evi su bastı.

  10. Evde çıkmaya çalışırken sel sularına kapılarak 300-400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

    Evde çıkmaya çalışırken sel sularına kapılarak 300-400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

  11. 11 EV İLE 9 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından Paşapınarı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

    11 EV İLE 9 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından Paşapınarı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

  12. Orhangazi Kaymakamlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü belirlendi. Zarar gören altyapı ile ilgili çalışmaların da aralıksız sürdüğü bildirildi.

    Orhangazi Kaymakamlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü belirlendi. Zarar gören altyapı ile ilgili çalışmaların da aralıksız sürdüğü bildirildi.