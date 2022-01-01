Bursa'da Sağanak: İşçilerin Kaldığı 80 Çadırı Su Bastı

''ÇADIRIN İÇİNE TOPRAKTAN DUVAR ÖRDÜM'' Kayseri'den her sene Yenişehir'e mevsimlik işçi olarak geldiklerini söyleyen Melike Açar (44), çadırının kullanılamaz hale geldiğini ve geceyi nöbet tutarak geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Şanlıurfalıyız, Kayseri?de oturuyoruz. Her sene geliyoruz. Çok şiddetli yağmur geldi, dolu yağdı. Unumuz, ekmeğimiz gitti. Ekmeğin yarısını çöpe attım. Ekmek açacak yer yok, odunlar hep ıslandı.