Yağış Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

330 bin polisin 50 bin TL promosyon talebinde sürpriz gelişme
330 bin polisin 50 bin TL promosyon talebinde sürpriz gelişme
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.
Sponsorlu İçerik
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
TEM Otoyolunda kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolunda kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı
Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de
Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de
Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Boğaziçi'nden Prof. Dr. Zenginobuz açıklaması: Görevden uzaklaştırıldı
Boğaziçi'nden Prof. Dr. Zenginobuz açıklaması: Görevden uzaklaştırıldı
8 ilde sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı
8 ilde sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı
Valilik ile Başsavcılıktan 'safari faciası' açıklaması
Valilik ile Başsavcılıktan 'safari faciası' açıklaması
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
Motorine 95 kuruş zam yapıldı

Yağış Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Art arda verilen uyarıların ardından beklenen sağanak İstanbul'da başladı.

  1. Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor. Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

    Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor. Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

  2. Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

    Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

  3. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

    Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

  4. ESENYURT'TA YİNE SU BASKINI Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.

    ESENYURT'TA YİNE SU BASKINI Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.

  5. Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.

    Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.

  6. KUM TORBALI BARİKAT ÖNLEMİ Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.

    KUM TORBALI BARİKAT ÖNLEMİ Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.

  7. NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK? Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

    NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK? Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

  8. YOL ÇÖKTÜ Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü.

    YOL ÇÖKTÜ Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü.

  9. AKINTIYA KAPILDI Yine Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğun akıntıya kapıldığı görüldü.

    AKINTIYA KAPILDI Yine Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğun akıntıya kapıldığı görüldü.

  10. Çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu koşarak yakaladı.

    Çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu koşarak yakaladı.