Yağış Ne Zamana Kadar Devam Edecek?
Art arda verilen uyarıların ardından beklenen sağanak İstanbul'da başladı.
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Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor. Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı
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Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.
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Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
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ESENYURT'TA YİNE SU BASKINI Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.
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Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.
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KUM TORBALI BARİKAT ÖNLEMİ Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.
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NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK? Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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YOL ÇÖKTÜ Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü.
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AKINTIYA KAPILDI Yine Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğun akıntıya kapıldığı görüldü.
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Çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu koşarak yakaladı.