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Doktor Abisiyle İnanılmaz Benzerliği!

Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

  1. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Acun Ilıcalı, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Acun Ilıcalı, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

  2. Sık sık kızlarıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

    Sık sık kızlarıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

  3. Medya sektöründe emin adımlarla ilerleyen Ilıcalı'nın doktor bir erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

    Medya sektöründe emin adımlarla ilerleyen Ilıcalı'nın doktor bir erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

  4. Sosyal medya hesaplarından ailesiyle çok fazla paylaşımda bulunmayan Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile olan benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Sosyal medya hesaplarından ailesiyle çok fazla paylaşımda bulunmayan Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile olan benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

  5. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor.

    İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor.

  6. Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın doktor bir abisi olduğunu bilmiyordu.

    Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın doktor bir abisi olduğunu bilmiyordu.

  7. 1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, evlidir ve uzun yıllardır doktorluk yapmaktadır.

    1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, evlidir ve uzun yıllardır doktorluk yapmaktadır.

  8. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok konferansta yer alan Ömer Cenker Ilıcalı, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yazdığı yazılarıyla da tanınmaktadır.

    Yurtiçi ve yurtdışı pek çok konferansta yer alan Ömer Cenker Ilıcalı, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yazdığı yazılarıyla da tanınmaktadır.

  9. İşte, Acun Ilıcalı ve abisinin inanılmaz benzerliği...

    İşte, Acun Ilıcalı ve abisinin inanılmaz benzerliği...