Doktor Abisiyle İnanılmaz Benzerliği!
Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Acun Ilıcalı, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sık sık kızlarıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
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Medya sektöründe emin adımlarla ilerleyen Ilıcalı'nın doktor bir erkek kardeşi olduğu öğrenildi.
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Sosyal medya hesaplarından ailesiyle çok fazla paylaşımda bulunmayan Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile olan benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor.
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Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın doktor bir abisi olduğunu bilmiyordu.
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1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, evlidir ve uzun yıllardır doktorluk yapmaktadır.
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Yurtiçi ve yurtdışı pek çok konferansta yer alan Ömer Cenker Ilıcalı, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yazdığı yazılarıyla da tanınmaktadır.
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İşte, Acun Ilıcalı ve abisinin inanılmaz benzerliği...
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