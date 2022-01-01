Haşlanmış Yumurtanın Suyunu Sakın Dökmeyin!

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı olan yumurta tam bir protein bombası olup en çok tüketilen besinlerden biridir. Diyetisyenlerinde en çok önerdiği sağlıklı yiyecekler arasında yer alan yumurtanın haşladıktan suyundan fayda elde edeceğinizi biliyor muydunuz? Kalsiyum bakımından kabukları faydalı olan yumurtanın kullanım alanları şaşırtıyor. İşte haşlanmış yumurtanın bilmediğiniz kullanım alanları...