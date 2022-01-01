Haşlanmış Yumurtanın Suyunu Sakın Dökmeyin!
Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı olan yumurta tam bir protein bombası olup en çok tüketilen besinlerden biridir. Diyetisyenlerinde en çok önerdiği sağlıklı yiyecekler arasında yer alan yumurtanın haşladıktan suyundan fayda elde edeceğinizi biliyor muydunuz?
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Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı olan yumurta tam bir protein bombası olup en çok tüketilen besinlerden biridir. Diyetisyenlerinde en çok önerdiği sağlıklı yiyecekler arasında yer alan yumurtanın haşladıktan suyundan fayda elde edeceğinizi biliyor muydunuz? Kalsiyum bakımından kabukları faydalı olan yumurtanın kullanım alanları şaşırtıyor. İşte haşlanmış yumurtanın bilmediğiniz kullanım alanları...
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Uzmanlar tarafından sıklıklı tüketilmesi önerilen yumurta hem protein hem de kabuklarında bulunan kalsiyum açısında zengin ve doyurucu bir besindir.
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Yapılan son araştırmalara göre yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan çok daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu yüzden kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.
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Uzmanlar yumurtayı haşladıktan sonra da suyundan faydalanabileceğinizin altını çiziyor.
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BİTKİLERİN BAKIMI İÇİN Yumurtayı haşladıktan sonra suyunu çiçeklerinize dökebilirsiniz. Böylelikle çiçekleriniz yumurtanın içeriğindeki kalsiyum sayesinde canlılık kazanacak.
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Aynı zamanda kahvaltıda tükettiğiniz yumurtaların kabuklarını da saksı toprağına ekleyerek daha hızlı gelişmesine ve saksı çiçeklenmesinin de önüne geçmeniz mümkün.
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PARLAK VE CANLI SAÇLAR İÇİN Zamanla yıpranan saçlarınızın daha parlak ve canlı olmasını sağlamak için yumurtayı kaynattığınız suyu kullanabilirsiniz.
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Suda çözülen protein sayesinde daha canlı saçlara kavuşabilirsiniz.
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KİRECİ YOK ETMEK İÇİN Zamanla tencere ve çaydanlıklarda biriken kireci yok etmek için etkili yöntemlerden biri de haşlanmış yumurta suyudur. Bunun için kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçine biraz sirke dökün. Bu yöntemi uyguladıktan sonra kirecin hızlıca yok olduğunu göreceksiniz.
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KEMİK ERİMESİ VE KEMİK AĞRILARI İÇİN Hem içeriğinde hem de kaynatılırken suyunun içinde çok fazla miktarda kalsiyum içerdiğinden kemik gelişimi ve kemikler güçlendirmek açısından iyi geldiği bilinmektedir.