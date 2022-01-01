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Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması

Kahkaha Krizine Girdi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

  1. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Soruları büyük bir profesyonellik ile okuyan İmirzalıoğlu, soruda kendi ismini görünce kahkahalara boğuldu. İşte sosyal medyayı sallayan o soru...

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Soruları büyük bir profesyonellik ile okuyan İmirzalıoğlu, soruda kendi ismini görünce kahkahalara boğuldu. İşte sosyal medyayı sallayan o soru...

  2. Türk televizyonlarının en çok kazandıran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta sanattan spora, matematikten coğrafyaya kadar pek çok farklı sorularla izleyenlerin karşısına çıkıyor.

    Türk televizyonlarının en çok kazandıran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta sanattan spora, matematikten coğrafyaya kadar pek çok farklı sorularla izleyenlerin karşısına çıkıyor.

  3. Büyük ödüle ulaşmak isteyen birçok kişi başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Büyük ödüle ulaşmak isteyen birçok kişi başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

  4. Heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapan yarışmanın son bölümüne katılan Pınar Anjel'in performansı sosyal medyaya damga vurdu.

    Heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapan yarışmanın son bölümüne katılan Pınar Anjel'in performansı sosyal medyaya damga vurdu.

  5. Çok uluslu bir şirkette global satın alma müdürü olarak çalışan 37 yaşındaki yarışmacı, kış sporları yapmayı sevdiğini ve seyahat etmekten hoşlandığını anlattı.

    Çok uluslu bir şirkette global satın alma müdürü olarak çalışan 37 yaşındaki yarışmacı, kış sporları yapmayı sevdiğini ve seyahat etmekten hoşlandığını anlattı.

  6. Pozitif enerjisiyle yarışmaya hızlı bir giriş yapan yarışmacı ilk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başardı.

    Pozitif enerjisiyle yarışmaya hızlı bir giriş yapan yarışmacı ilk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başardı.

  7. İlk baraj sorusunu da aşan yarışmacı üçüncü soruda büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    İlk baraj sorusunu da aşan yarışmacı üçüncü soruda büyük bir şaşkınlık yaşadı.

  8. "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketindeyseniz ve biri size "Nörüyon" dediyse size hangi soru sorulmuş demektir?" sorusunu okumaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu kahkahalara boğuldu.

    "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketindeyseniz ve biri size "Nörüyon" dediyse size hangi soru sorulmuş demektir?" sorusunu okumaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu kahkahalara boğuldu.

  9. A Şıkkı Adın ne?, B Şıkkı Nerelisin?, C Şıkkı Kaç Yaşındasın? ve D Şıkkı Ne Yapıyorsun? seçeneklerini gören yarışmacı hızlı bir şekilde "D Şıkkı Ne yapıyorsun?" yanıtını verdi.

    A Şıkkı Adın ne?, B Şıkkı Nerelisin?, C Şıkkı Kaç Yaşındasın? ve D Şıkkı Ne Yapıyorsun? seçeneklerini gören yarışmacı hızlı bir şekilde "D Şıkkı Ne yapıyorsun?" yanıtını verdi.

  10. Sorunun doğru yanıtlanmasıyla "Nörüyon iyi sen nörüyon?" diyerek espri yapmayı da ihmal etmeyen İmirzalıoğlu ise hem izleyenlere hem de yarışmacıya eğlenceli dakikalar yaşattı.

    Sorunun doğru yanıtlanmasıyla "Nörüyon iyi sen nörüyon?" diyerek espri yapmayı da ihmal etmeyen İmirzalıoğlu ise hem izleyenlere hem de yarışmacıya eğlenceli dakikalar yaşattı.

  11. KENAN İMİRZALIOĞLU NERELİ? Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gözlerini açtı. Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayamaktadır.

    KENAN İMİRZALIOĞLU NERELİ? Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gözlerini açtı. Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayamaktadır.

  12. Ünlü oyuncu, 17. yüzyılın sonlarıan doğru Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelmektedir.

    Ünlü oyuncu, 17. yüzyılın sonlarıan doğru Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelmektedir.