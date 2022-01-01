Görme Engeline Rağmen 37 Yıldır Arıcılık Yapıyor
Bayburt'ta çalışkanlığı ile dikkat çeken görme engelli Ahmet Oltulu, ağabeyinden öğrendiği arıcılık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.
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Bayburt merkeze bağlı Baş Çımağıl köyünde ikamet eden 62 yaşındaki Oltulu'ya, 20 yaşında halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı teşhisi konuldu.
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Hastalık dolayısıyla önce görme güçlüğü yaşayan Oltulu, 15 yıl önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Gençliğinde ağabeyinden arıcılık mesleğini öğrenen Oltulu, engeline rağmen hayattan kopmayarak mesleğine devam etti. Arılarına titizlikle bakan 8 çocuk babası Oltulu, 22 kovanla başladığı arıcılıkta 337 kovana ulaştı.
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Yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Kop Dağı'nın eteklerindeki köyünde organik bal üreten Oltulu, çalışkanlığı ile çevresinde örnek gösteriliyor. Oltulu, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağının da en iyi örneklerinden birini sergiliyor.
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"YILMADIM ÇALIŞTIM" Ahmet Oltulu, askerden geldikten sonra hastalığı nedeniyle görme yetisinin yüzde 70'e düştüğünü söyledi. Ağabeyinden arıcılığın inceliklerini öğrendiğini, ağabeyi vefat edince de mesleğe devam ettiğini anlatan Oltulu, "1985 yılında 22 kovanla bu işe başladım. 1990'lı yıllarda kovan sayımı çoğalttım. Yıllarca bu mesleği sürdürdüm. 2000'li yılların başında görüşüm yüzde 10'lardaydı. Ben de yılmadım çalıştım." dedi.
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"ALGILARIMLA ANLIYORUM" Oltulu, mesleğinin çeşitli zorlukları olduğuna işaret ederek, "Arı çerçeve istiyor mu, istemiyor mu sesten, bazen de algılarımla anlıyorum. Hiçbir zorluk yaşamıyorum çünkü Allah gözü almış, onun yanında başka güzellikler vermiş" diye konuştu.
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Kovanlardaki problemi tecrübesiyle çözdüğünü belirten Oltulu, şunları kaydetti: "Çiçek balı yaptığım ve şerbetle işim olmadığı için arı çerçeve istiyorsa çerçeveyi kaldırdığımda sesinden anlıyorum. Arı birikmiş bu sefer çerçeve atıyorum. Anası olmayan arı bir nevi ağlıyor. Yine meme vuran arı, ötme sesi gibi bir ses çıkarıyor. Arının kapağını açtığım, bezine elimi attığım zaman arının neye ihtiyacı varsa zaten sana kendisi anlatıyor. Bezi gevşekse anlarsın ki bir problem var. Tam yapıştırmışsa o arı güzel. Hastalıklı arı zaten saldırır."
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Mesleğini severek yaptığını ve bırakmak gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Oltulu, "Zarar etsem de bende bir bağımlılık oluştu. Arının sesini duymadan rahat edemiyorum" dedi.
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"ÜNLÜ SANATÇILAR DA ALIYOR" Oltulu, arılarının yaklaşık 2 bin 200 rakımda ve çiçek çeşitliliğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu, yüksek kalitede bal ürettiğini söyledi. Ürettiği bala, pazara çıkmadan alıcı bulduğunu vurgulayan Oltulu, şunları kaydetti: "Balımı yurt dışından bilenler alıyor. Ayrıca bazı firmalar ilaç yapmak için alıyor, balın kalitesi yüksek olduğu için. Hiçbir yere çıkmadan balı burada satıyoruz. Organik yaptığımız için bal zaten çok az oluyor. Ballarımı ünlü sanatçılardan da alan var, doktorlardan da alan var."