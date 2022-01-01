Bakanlıktan program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakanlıktan program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama
Fed Başkanı: Enflasyonla mücadele acı verecek
Fed Başkanı: Enflasyonla mücadele acı verecek
Yargıtay Başkanı: Yargıtay'da 458 bin 888 dosya var
Yargıtay Başkanı: Yargıtay'da 458 bin 888 dosya var
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Bu ilde üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek

Bilim İnsanları Kök Hücrelerden Fare Embriyosu Üretti

Bilim insanları kök hücrelerden sentetik fare embriyosu oluşturdu. Yapılan açıklamada, hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından 'ayırt edilemez' olduğu söylendi.

  1. The Journal Nature dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında üretilen embriyoları oluşturmak için bilim insanları farelerden alınan gelişmemiş kök hücreleri ve iki farklı kök hücre türünü birleştirdi.

    The Journal Nature dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında üretilen embriyoları oluşturmak için bilim insanları farelerden alınan gelişmemiş kök hücreleri ve iki farklı kök hücre türünü birleştirdi.

  2. Araştırmanın yazarlarından kök hücre biyolojisi uzmanı Zernicka-Goetz, oluşturdukları embriyoların hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından "ayırt edilemez" olduğunu söyledi.

    Araştırmanın yazarlarından kök hücre biyolojisi uzmanı Zernicka-Goetz, oluşturdukları embriyoların hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından "ayırt edilemez" olduğunu söyledi.

  3. Goetz, çalışmayla gelişimin erken aşamalarının daha iyi anlaşılması ve hastalıkların arkasındaki mekanizmaları incelemek için çok sayıda hayvanın denek olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmamasının amaçlandığını belirtti.

    Goetz, çalışmayla gelişimin erken aşamalarının daha iyi anlaşılması ve hastalıkların arkasındaki mekanizmaları incelemek için çok sayıda hayvanın denek olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmamasının amaçlandığını belirtti.

  4. Araştırma için çok az insan embriyosunun bağışlanması ve bilim insanlarının etik kısıtlamalarla karşı karşıya kalması da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı doğal gelişimin incelenmesinin zor olduğuna dikkati çeken Goetz, embriyo modelleri oluşturmanın, bu konuları incelemenin alternatif bir yolu olduğunu kaydetti.

    Araştırma için çok az insan embriyosunun bağışlanması ve bilim insanlarının etik kısıtlamalarla karşı karşıya kalması da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı doğal gelişimin incelenmesinin zor olduğuna dikkati çeken Goetz, embriyo modelleri oluşturmanın, bu konuları incelemenin alternatif bir yolu olduğunu kaydetti.

  5. Goetz, gelişimin erken aşamalarını incelemenin nedenlerinden birinin birçok gebelikte embriyonun erken aşamada kaybedilmesi olduğunu aktardı.

    Goetz, gelişimin erken aşamalarını incelemenin nedenlerinden birinin birçok gebelikte embriyonun erken aşamada kaybedilmesi olduğunu aktardı.

  6. Bilim insanları, bu çalışmada üretilen sentetik embriyoların 8,5 güne kadar doğal fare embriyolarıyla aynı gelişimi gösterdiğini, bir sonraki adımın 20 gün olmasını umduklarını belirtti.

    Bilim insanları, bu çalışmada üretilen sentetik embriyoların 8,5 güne kadar doğal fare embriyolarıyla aynı gelişimi gösterdiğini, bir sonraki adımın 20 gün olmasını umduklarını belirtti.