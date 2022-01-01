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Kılıktan Kılığa Girdi!

İçerde dizisinden tanınan oyuncu Bensu Soral, hayranları tarafından başka bir projede görülmek için sabırsızlanılıyordu. İşte o filmden ilk kareler geldi. Kılıktan kılığa giren Soral beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. Sosyal medyayı aktif kullanan Bensu Soral, daha çok yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Bensu Soral, daha çok yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu.

  2. Geçtiğimiz gün Özel Ders film çekimi için kamera önüne geçen Soral'ın kılıktan kılığa giren hali tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Geçtiğimiz gün Özel Ders film çekimi için kamera önüne geçen Soral'ın kılıktan kılığa giren hali tüm dikkatleri üzerine çekti.

  3. Soral'ın değipşen tarzı sevenleri tarafından ayırt edilmekte zorlanıldı.

    Soral'ın değipşen tarzı sevenleri tarafından ayırt edilmekte zorlanıldı.

  4. Netflix için çekilen ve başrollerini Halit Özgür Sarı ve Bensu Soral?ın paylaştıkları, yapımcılığının OGM Pictures ile Organic Film?in üstlendiği Özel Ders filminin çekimlerinin ardından gelen fotoğraflar, heyecan yaşattı.

    Netflix için çekilen ve başrollerini Halit Özgür Sarı ve Bensu Soral?ın paylaştıkları, yapımcılığının OGM Pictures ile Organic Film?in üstlendiği Özel Ders filminin çekimlerinin ardından gelen fotoğraflar, heyecan yaşattı.

  5. Filmle ilgili başka bir bilgi paylaşmayan Soral, izleyicilerin Soral'ı bambaşka tiplerde göreceklerini anlatmaya çalıştı.

    Filmle ilgili başka bir bilgi paylaşmayan Soral, izleyicilerin Soral'ı bambaşka tiplerde göreceklerini anlatmaya çalıştı.

  6. Oyuncu yaptığı paylaşımla "Bu yoktu, içimden geldi. O zaman buyurun Private Lesson/Özel Ders kamera arkası. Daha sonra da 2. seri gelir. E sonra da filmimiz gelir artık heralde" açıklamasında bulundu.

    Oyuncu yaptığı paylaşımla "Bu yoktu, içimden geldi. O zaman buyurun Private Lesson/Özel Ders kamera arkası. Daha sonra da 2. seri gelir. E sonra da filmimiz gelir artık heralde" açıklamasında bulundu.

  7. Bu paylaşımlarıyla daha da merak uyandıran Soral, dizi hakkında sadece bir gençlik dizisi olacağı yönünde açıklamada bulundu.

    Bu paylaşımlarıyla daha da merak uyandıran Soral, dizi hakkında sadece bir gençlik dizisi olacağı yönünde açıklamada bulundu.

  8. Bu arada Bensu Soral?ın paylaşımına ablası Hande Soral?dan da yorum gecikmedi. Hande Soral, kardeşinin paylaşımına "Hepsi hepsi kalp ben" sözleriyle destek verdi.

    Bu arada Bensu Soral?ın paylaşımına ablası Hande Soral?dan da yorum gecikmedi. Hande Soral, kardeşinin paylaşımına "Hepsi hepsi kalp ben" sözleriyle destek verdi.

  9. Soral sonrasında "Umarım hayat boyu yollarımız hep kesişir! İlk günden itibaren bana hep aynı sıcaklıkla yaklaşan, yıllardır sanki bir aradaymışız gibi hissettiren, beraber oynamaktan çok keyif aldığım yol arkadaşlarım @halitozgursari & @_helinkandemir , iyi ki sizdiniz! Hayat size hep güzellikler getirsin." sözlerini kullandı.

    Soral sonrasında "Umarım hayat boyu yollarımız hep kesişir! İlk günden itibaren bana hep aynı sıcaklıkla yaklaşan, yıllardır sanki bir aradaymışız gibi hissettiren, beraber oynamaktan çok keyif aldığım yol arkadaşlarım @halitozgursari & @_helinkandemir , iyi ki sizdiniz! Hayat size hep güzellikler getirsin." sözlerini kullandı.