Kılıktan Kılığa Girdi!
İçerde dizisinden tanınan oyuncu Bensu Soral, hayranları tarafından başka bir projede görülmek için sabırsızlanılıyordu. İşte o filmden ilk kareler geldi. Kılıktan kılığa giren Soral beğeni yağmuruna tutuldu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Bensu Soral, daha çok yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu.
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Geçtiğimiz gün Özel Ders film çekimi için kamera önüne geçen Soral'ın kılıktan kılığa giren hali tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Soral'ın değipşen tarzı sevenleri tarafından ayırt edilmekte zorlanıldı.
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Netflix için çekilen ve başrollerini Halit Özgür Sarı ve Bensu Soral?ın paylaştıkları, yapımcılığının OGM Pictures ile Organic Film?in üstlendiği Özel Ders filminin çekimlerinin ardından gelen fotoğraflar, heyecan yaşattı.
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Filmle ilgili başka bir bilgi paylaşmayan Soral, izleyicilerin Soral'ı bambaşka tiplerde göreceklerini anlatmaya çalıştı.
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Oyuncu yaptığı paylaşımla "Bu yoktu, içimden geldi. O zaman buyurun Private Lesson/Özel Ders kamera arkası. Daha sonra da 2. seri gelir. E sonra da filmimiz gelir artık heralde" açıklamasında bulundu.
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Bu paylaşımlarıyla daha da merak uyandıran Soral, dizi hakkında sadece bir gençlik dizisi olacağı yönünde açıklamada bulundu.
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Bu arada Bensu Soral?ın paylaşımına ablası Hande Soral?dan da yorum gecikmedi. Hande Soral, kardeşinin paylaşımına "Hepsi hepsi kalp ben" sözleriyle destek verdi.
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Soral sonrasında "Umarım hayat boyu yollarımız hep kesişir! İlk günden itibaren bana hep aynı sıcaklıkla yaklaşan, yıllardır sanki bir aradaymışız gibi hissettiren, beraber oynamaktan çok keyif aldığım yol arkadaşlarım @halitozgursari & @_helinkandemir , iyi ki sizdiniz! Hayat size hep güzellikler getirsin." sözlerini kullandı.