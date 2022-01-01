Kılıktan Kılığa Girdi!

Soral sonrasında "Umarım hayat boyu yollarımız hep kesişir! İlk günden itibaren bana hep aynı sıcaklıkla yaklaşan, yıllardır sanki bir aradaymışız gibi hissettiren, beraber oynamaktan çok keyif aldığım yol arkadaşlarım @halitozgursari & @_helinkandemir , iyi ki sizdiniz! Hayat size hep güzellikler getirsin." sözlerini kullandı.