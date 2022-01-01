Ölümden Döndü Soluğu Sahnede Aldı!
Ölümden döndü soluğu sahnede aldı! İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: "Kül olup gideceğiz"
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Soluğu sahnede alan usta sanatçı Yalıkavak'ta hayranlarıyla buluştu. Yaşadığı kazayı sevenlerine anlatan İmparator, "Ben diyorum ki ?Ne oldu? diyorlar ki ?Bize çarpan kamyonet yanıyor?. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.
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Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi.
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Ayağındaki kırık nedeniyle Günay Restoran'daki konserinde oturarak parçaları seslendiren Tatlıses'i çok sayıda hayranı dinledi.
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Sabah saatlerinde Borum-Yalıkavak yolu üzerinde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde tekerlekli sandalye ile tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nden ayrılıp önceden konser programı olan Ortakent'te bulunan Günay Restoran'a geldi. Neşesi oldukça yerinde olduğu gözlenen İbrahim Tatlıses, bir yandan şarkı okuyup diğer yandan da yaşadığı kazayı hayranlarına anlattı. Sahnede zaman zaman duygusal anlar da yaşayan Tatlıses, oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür diledi. Konser sırasında doktorunun gözünü İbrahim Tatlıses'ten ayırmaması dikkat çekti.
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Dilan ve İdo babasını yalnız bırakmadı
Kazadan sonra bir an olsun babasının yanından ayrılmayan ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan ve İdo da konser alanına gelip babasının yanında bulundu. Konser sırasında kaza anını da anlatan İbrahim Tatlıses, bir yandan yaşadığı korkuyu diğer yandan da yaşadığına şükrettiğini dile getirdi.
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Allah'ın büyüklüğüne inanmayan kafirdir"
Böylesi bir kazadan sağ kurtulmanın ancak Allah'ın yardımı ile mümkün olacağını önce kazadan sonra da yangından kurtulduklarını belirten İbrahim Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenabı Hakka kurban olayım, meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Yarın gideceğim oraya, bir kaya bizim aracı tuttu ama yarın gideceğim oraya orada kaya yok bence. Bizi tutan bir şey olmasaydı debelene debelene dereye gidiyorduk. Bir tane kaya bizi tutuyor. İdo önümüzde idi. Kahvaltıya gidiyorduk. O araba da kaymış. Biz görüyoruz da ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dediler. Sonradan öğrendik ki yağmur çiseliyordu. İdo, kamyonun bize çarptığını görünce arabadan inip sağa çekiyor. Yasemin ile birlikte bütün gelip geçen araçlara 'Yangın söndürücü tüp var mı' diye soruyor.
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Allah için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz, önde de 3 kişi oturuyor. Kafa kafaya girince 'Eyvah 3?ü de gitti' dedim. Allah korusun. Ama Allah işte, Allah bitti demeden bitmiyor. Ben arabanın içindeyim, kül olup gideceğiz. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor yangın söndürme tüpünü söndürüyorlar ateşi. Ben diyorum ki ?Ne oldu? diyorlar ki ?Bize çarpan kamyonet yanıyor?. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.
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Tatlıses, saat 22.30'da başladığı konserinde sevilen eserlerini seslendirdi. Mekanın hınca hınç dolduğu konser gece 00.00'a kadar devam etti.
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Feci kazada 5 kişi yaralanmıştı
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.
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İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN GEÇİRDİĞİ KAZADA YAŞANANLAR;
Diri diri yanmaktan vatandaşlar kurtardı
Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses?in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.
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Oğlu İDO tanık oldu
İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO ise kazanın tanığı oldu. İdo öndeki araçta olduğundan kazada yaralanmadı.
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Tatlıses'in kaza şokuyla ilk sözleri
Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses?in bilinci açık halde ekiplere ?Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız? dediği öğrenildi.
Sağlık durumu iyi ancak...
Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Sağlık durumu iyi olan Tatlıses'in bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi. Kazada yaralanan diğer 4 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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Reddettiği oğlu olay yerine koştu
Öte yandan İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza sonrası olay yerine ilk koşan isimlerden biri Ahmet Tatlıses oldu. Ünlü şarkıcının oğluyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Ahmet Tatlıses'i evlatlıktan reddettiği biliniyordu.