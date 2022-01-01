2022 Ebeveynlerin Hayatını Kolaylaştıran Aletler
Bebeklerin anne ve babasının yanından ziyade tek başlarına uyumasının daha sağlıklı olduğunu belirten uzmanların açıklamasından itibaren, odada tek başına bebeklerini bırakamayan annelerin vazgeçilmezi bebek telsizleri oldu.
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Bebeklerin anne ve babasının yanından ziyade tek başlarına uyumasının daha sağlıklı olduğunu belirten uzmanların açıklamasından itibaren, odada tek başına bebeklerini bırakamayan annelerin vazgeçilmezi bebek telsizleri oldu. Bu konuda en iyi bebek telsizine sahip olmak isteyen ebeveynler için hazırladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.
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Ebeveynlerin bir kulağı odada bir kulağı kendi işinde devam ederken, bu zorlukları gören şirketler, sanki bebeğiniz yanınızdaymış gibi rahat olabilmeniz için, çeşitli teknolojilerde bebek telsizlerini üretti. Üstelik kimisi bir telsizden daha fazlası olup, ninni çalabiliyor, gece lambası olabiliyor ya da ortam ısısını ölçebiliyor.
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BEBEK TELSİZİ ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?
İlk önce aleti almadan araştırması yapılırken cihazın ses algı kalitesine bakılmaıs gerekmektedir. Çünkü ebeveynler en ufak bir seste bebeğinin yanında olmak isteyecektir. Bunun içinse bakılan özellik mesafesi yani bebek telsizinin menzili olmalıdır. Evin içinde dolaşırken menzilinden çıkmamanız gereken bir bebek telsizi hayatınızı kolaylaştıracaktır.
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İkinci olarak bebek telsizinde bakılması gereken şey pil ömrüdür. Çabuk pili biten bebek telsizi kimsenin işine yarayamadan kullanım dışı kalabilir. Bunun dışında sadece duymak olmaz ben görmek de istiyorum derseniz, kameralı bebek telsizlerine de göz atabilirsiniz.
İŞTE 2022'NİN EN İYİ BEBEK TELSİZ MARKALARI...
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1. ADDA Swıtel Bce 25 Gece Lambalı Bebek Telsizi
Hem bebek telsizi hem de gece lambası olma özelliği taşıyan bu telsiz, birçok ebeveynin vazgeilmezleri arasında bulunuyor. Uygun fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken telsizin bir güzel özelliği de 150 metreye kadar kusursuz çekebiliyor olması. Ayrıca kulaklık için de uygun girişe sahip telsizin ses ayarları da mevcut. 2 yıllık garantiye sahip olmasıyla birlikte bir problem yaşadığınızda hızlı çözüme ulaşabiliyorsunuz.
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2. Weewell Wma420 Dijital Bebek Telsizi
Kullanıcı ebeveynlerin bir çoğunun önerdiği markalardan biri de Weweell. 300 metrelik uzun menzil alanına sahip olan cihaz, çekim alanından çıktığınızda uyarı vererek hatırlatmada bulunuyor. Ayrıca karşılıklı konuşma özelliğine sahip cihazda bebeğinizin yanına gitmeden seslenebilir ve onu yatıştırabilirsiniz. İçerisinde bulunna 5 farklı ninni ve gece lambası özelliği ise cihaza daha çok albeni kazandırıyor. Termometre özelliği sayesinde soğuduğunda ya da çok ısındığında öterek uarı veriyor. Tam bir ebeveyn dostu...
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3. Philips Avent Scd501/00 Dect Bebek Telsizi
Bu bebek telsizinin en büyük özelliği bebeğe özgü en küçük sesleri bile algılama özelliğine sahip olamsıyla gerçekleşiyor. Cihaz, veri şifreleme ve özel bağlantı özellikleri ile %100 gizlilik sunuyor. 300 metrelik bir menzile sahip, yani bebeğiniz uyurken bütün işlerinizi halledebilir hatta balkon keyfi bile yapabilirsiniz. Hafif bir loş ışığa shaip olan cihaz, gece lambası özelliğini de içerisinde barındırıyor.
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4. Bebevo Görüntülü Bebek Telsizi
Görüntü imkanı da sunan Bebevo bebek telsizi 3.2 inç LCD ekranı ve geniş açılı kamerası ile bebeğinizin sadece sesini duymakla kalmayacak, onu mışıl mışıl uyurken de seyredebileceksiniz. Yüksek çekim gücü sayesinde 300 metreye kadar bebeğinizle bağlantı halinde olabileceksiniz. Bu sayede bebeğiniz odasında uyurken siz de video monitörünüzle evinizin herhangi bir köşesinden bebeğinizi kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. En güzel özelliği ise hareket algılayıcısı sayesinde bebek hareket etmediğinde ya da ses çıakrtmadığında kendini uykuya alıp, güç tasarrufu yapıyor olması. Kameranın üzerindeki ledler gece görüşüne sahip, yani gece de yanınızda gibi kontrol edebilir, ekrandan izleyebilirsiniz. 8 ninni çalma özelliği ve ortam sıcaklığını ölçmesiyle tam bir bebek dostu. Ayrıca bas konuşla bebeğiniz ağlarken yanına daha gitmeden sakinleştirebilir, ona seslenebilirsiniz.
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5. Yoyko Bear Dijital Bebek Telsizi Şarjlı Isı Göstergesi Lcd Ekran Gece Işığı Ninni
Sevimli tasarımıyla bebek odasında şık duran bir oyuncak havasıyla tercih edilenler arasında. İçindeki telsiz çıkarıldığında oyuncak haline gelen bu telsiz, hassaslığıyla bebeğin en ufak sesinde sinyal vererek uayrı gönderir. 300 metreye varan menzili ve rahatlatıcı gece ışığı modu, ortam ısısını ölçer derecesiyle bebeğiniz ve ailenizin vazgeçilmezleri arasında yer alabilir.
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6. Vtech Bm3200 Dijital Bebek İzleme Cihazı
En iyi bebek telsizlerinden oluşturduğumuz listemizin son ürünü ise yine ebeveynlerin vazgeçilmezleri arasında bulunan bir bebek telsizi. Cihaz 320×240 piksel ekranı ile saniyede 22 görüntü iletme imkanı sağlıyor. Otomatik gece görüşü ile karanlıkta da kolay bir kullanım sunacaktır. Cihazın 6 farklı ses ayarı bulunmakta ve ebeveyn ünitesinde 4 bebek ünitesi bir arada izlenebilir. Cihaz sıcaklık ölçüm özelliği ile dilediğinizde bir termometre gibi çalışacaktır. Dahası 5 farklı ninni çalabilme özelliği ile bebeğinizin huzurla uykuya dalmasına olanak sağlayacaktır.