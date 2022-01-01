2022 Ebeveynlerin Hayatını Kolaylaştıran Aletler

4. Bebevo Görüntülü Bebek Telsizi

Görüntü imkanı da sunan Bebevo bebek telsizi 3.2 inç LCD ekranı ve geniş açılı kamerası ile bebeğinizin sadece sesini duymakla kalmayacak, onu mışıl mışıl uyurken de seyredebileceksiniz. Yüksek çekim gücü sayesinde 300 metreye kadar bebeğinizle bağlantı halinde olabileceksiniz. Bu sayede bebeğiniz odasında uyurken siz de video monitörünüzle evinizin herhangi bir köşesinden bebeğinizi kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. En güzel özelliği ise hareket algılayıcısı sayesinde bebek hareket etmediğinde ya da ses çıakrtmadığında kendini uykuya alıp, güç tasarrufu yapıyor olması. Kameranın üzerindeki ledler gece görüşüne sahip, yani gece de yanınızda gibi kontrol edebilir, ekrandan izleyebilirsiniz. 8 ninni çalma özelliği ve ortam sıcaklığını ölçmesiyle tam bir bebek dostu. Ayrıca bas konuşla bebeğiniz ağlarken yanına daha gitmeden sakinleştirebilir, ona seslenebilirsiniz.