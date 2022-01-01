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Barış Pınarı Bölgesinden Çarpıcı Fotoğraflar

Barış Pınarı bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı?yla terör örgütlerinden temizlediği Tel Abyad ilçesinde yoğun önlemler alarak güvenliği ve huzuru sağlıyor. İşte Barış Pınarı Bölgesinden çarpıcı fotoğraflar...

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı?yla terör örgütlerinden temizlediği Tel Abyad ilçesinde yoğun önlemler alarak güvenliği ve huzuru sağlıyor. İşte Barış Pınarı Bölgesinden çarpıcı fotoğraflar...

  2. Mehmetçik, Fırat Nehri?nin doğusunda, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK?dan kurtardığı Tel Abyad ilçesinde görevini sürdürüyor.

    Mehmetçik, Fırat Nehri?nin doğusunda, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK?dan kurtardığı Tel Abyad ilçesinde görevini sürdürüyor.

  3. Terör saldırılarına karşı ilçedeki sivillerin can güvenliğine öncelik veren TSK unsurları, ilçede kritik bölgelere kurduğu yol kontrol noktalarında eli tetikte nöbet bekliyor.

    Terör saldırılarına karşı ilçedeki sivillerin can güvenliğine öncelik veren TSK unsurları, ilçede kritik bölgelere kurduğu yol kontrol noktalarında eli tetikte nöbet bekliyor.

  4. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçiğin Tel Abyad ilçe merkezinin giriş noktalarında uyguladığı yoğun önlemler ve denetimler ile komandoların zorlu eğitimlerini görüntülendi.

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçiğin Tel Abyad ilçe merkezinin giriş noktalarında uyguladığı yoğun önlemler ve denetimler ile komandoların zorlu eğitimlerini görüntülendi.

  5. Tel Abyad?ın giriş ve çıkışlarında durdurulan araç ve siviller ilk olarak ruhsat ve kimlik taramasına tabi tutuluyor. Araçlar daha sonra TSK?nın bomba arama köpeği tarafından da didik didik aranıyor.

    Tel Abyad?ın giriş ve çıkışlarında durdurulan araç ve siviller ilk olarak ruhsat ve kimlik taramasına tabi tutuluyor. Araçlar daha sonra TSK?nın bomba arama köpeği tarafından da didik didik aranıyor.

  6. Şüpheli kişiler veya araçta patlayıcı tespit edilmesi durumda ilgili kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri devreye giriyor.

    Şüpheli kişiler veya araçta patlayıcı tespit edilmesi durumda ilgili kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri devreye giriyor.

  7. Tel Abyad ilçesinde komando eğitim yerleşkelerinden biri olan 11. Komando Tugayı?nın Özel Eğitim Merkezi'nde dağcılık, özel engel parkuru, keskin nişancı atış eğitimi ve tank avcılığı eğitimi veriliyor.

    Tel Abyad ilçesinde komando eğitim yerleşkelerinden biri olan 11. Komando Tugayı?nın Özel Eğitim Merkezi'nde dağcılık, özel engel parkuru, keskin nişancı atış eğitimi ve tank avcılığı eğitimi veriliyor.

  8. Suriye sahasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda büyük başarılan kazanan komandoların dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitimlerde tahta perde iniş, koşu parkurları, mekik ve şınav alanları, engelli atlama yerleri, tırmanma ve sürünme faaliyetleri icra ediliyor.

    Suriye sahasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda büyük başarılan kazanan komandoların dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitimlerde tahta perde iniş, koşu parkurları, mekik ve şınav alanları, engelli atlama yerleri, tırmanma ve sürünme faaliyetleri icra ediliyor.

  9. Komando Dağcılık ve Özel Engel Parkuru, komando kolunun arazide karşılaşabileceği her türlü engele rağmen dağcılık teknikleriyle ilerleyebilmesini sağlıyor.

    Komando Dağcılık ve Özel Engel Parkuru, komando kolunun arazide karşılaşabileceği her türlü engele rağmen dağcılık teknikleriyle ilerleyebilmesini sağlıyor.