Teşkilat dizisinin çekim şehri değişti

Çağlar Ertuğrul'un ayrıldığı dizinin kadrosuna ise bu sene tam iki oyuncu yerleşti. Üçüncü sezonuna girecek olan projede başrol kadrosundan üçüncü sezonda yer alacak isim Deniz Baysal Yurtçu olacak. Bu sezonda kadroya dahil olan isimler ise Yunus Emre Yıldırımer, Levent Can, Yunus Narin ve Seren Deniz Yalçın oldular.