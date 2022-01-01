Dolandırıcıların akıl almaz altın tuzağı!

Geçtiğimiz haftalarda iş yerine gelen 2 kadından 4 adet tam altın satın aldığını ve daha sonra altının gramajının düşük olduğunu fark ettiğini belirten Devran, yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığı iddiasında bulundu.Devran, "Uzun zamandır bu mesleği icra ediyorum. Eskiden beri düşük ayar altın piyasada vardı ama altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı piyasalarda daha çok altın olmaya başladı, düşük ayar altın olmaya başladı.