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Telefon Hakkını Kullandı Ama...

Şaşırtan olay! Telefon hakkını kullandı ama...

  1. ATV ekranlarının en sevilen yarışmasından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geçtiğimiz akşam ilginç bir olay yaşandı. Yarışması olarak gelen Osman Çalış, kendisine yöneltilen soru karşısında telefon hakkını kullandı ama soruyu sormadı.

    ATV ekranlarının en sevilen yarışmasından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geçtiğimiz akşam ilginç bir olay yaşandı. Yarışması olarak gelen Osman Çalış, kendisine yöneltilen soru karşısında telefon hakkını kullandı ama soruyu sormadı.

  2. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geçtiğimiz akşam ilginç dakikalar yaşandı. Herkesin yüreğini burkarken, yüzünde tebessüm ettiren olay karşısında, kimse şaşnlığını gizleyemedi.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geçtiğimiz akşam ilginç dakikalar yaşandı. Herkesin yüreğini burkarken, yüzünde tebessüm ettiren olay karşısında, kimse şaşnlığını gizleyemedi.

  3. Getçiğimiz akşam yarışmacı olarak Osman Çalış katıldı. Çalış "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için joker hakkını kullandı.

    Getçiğimiz akşam yarışmacı olarak Osman Çalış katıldı. Çalış "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için joker hakkını kullandı.

  4. Telefon hakkını kullanmak isteyen çalış, eşi Zekiye Çalış'ı aramak istediğini belirtti.

    Telefon hakkını kullanmak isteyen çalış, eşi Zekiye Çalış'ı aramak istediğini belirtti.

  5. Sorulan sorunun cevabını alabilmesi için 30 saniye içerisinde sorması gereirken Çalış eşine "Seni Seviyorum" dedi.

    Sorulan sorunun cevabını alabilmesi için 30 saniye içerisinde sorması gereirken Çalış eşine "Seni Seviyorum" dedi.

  6. O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi.

    O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi.

  7. Kenan İmizalıoğlu'nun da şaşırdığı yarışmacı telefondaki eşine "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Eşinin de ona "Ben de seni seviyorum." demesiyle telefon hakkı biterken Çalış, yanlış cevap olan Fransa'yı işaretledi.

    Kenan İmizalıoğlu'nun da şaşırdığı yarışmacı telefondaki eşine "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Eşinin de ona "Ben de seni seviyorum." demesiyle telefon hakkı biterken Çalış, yanlış cevap olan Fransa'yı işaretledi.

  8. 50.000 TL'lik soruyu yanlış bile Osman Çalış, toplamda kazandığı 30 bin TL ile yarışmaya veda ederken, yaşanan romantik dakikalar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

    50.000 TL'lik soruyu yanlış bile Osman Çalış, toplamda kazandığı 30 bin TL ile yarışmaya veda ederken, yaşanan romantik dakikalar yüzlerde tebessüm oluşturdu.