Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor!

Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya
Benzine 1,04 TL indirim geldi
Benzine 1,04 TL indirim geldi
THK Üniversitesinden eski rektör Ünsal Ban hakkında açıklama
THK Üniversitesinden eski rektör Ünsal Ban hakkında açıklama

Dünya 22 Yaşındaki Bu Türk'ü Konuşuyor!

Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor!

  1. Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Rüyalarını fotoğraf yoluyla anlatmayı sevdiğini söyleyen 22 yaşındaki Akyol, hazırladığı fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

    Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Rüyalarını fotoğraf yoluyla anlatmayı sevdiğini söyleyen 22 yaşındaki Akyol, hazırladığı fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

  2. Mardinli Murat Akyol, yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile Türkiye sınırları aşarak pek çok kişiyi üzerine çekmeyi başardı.

    Mardinli Murat Akyol, yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile Türkiye sınırları aşarak pek çok kişiyi üzerine çekmeyi başardı.

  3. 22 yaşındaki Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı.

    22 yaşındaki Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı.

  4. Rüya ve hayallerini fotoğraf yoluyla aktardığını belirten Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

    Rüya ve hayallerini fotoğraf yoluyla aktardığını belirten Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

  5. Akyol'un ortaya çıkardığı eserlerin her biri övgüyü hak ediyor.

    Akyol'un ortaya çıkardığı eserlerin her biri övgüyü hak ediyor.