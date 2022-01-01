Doktoru 25 yıl sonra anlattı

Mailliez, araçtaki insanları kurtarmaya çalışırken paparazzilerin kamera ışıklarını fark etti. Kimsenin kazazedelere erişimine engel olmadığını belirten Mailliez, "Onlardan yardım istemedim, onlar da işime karışmadılar" dedi."Onun Diana olduğunu ve öldüğünü öğrenmek büyük bir şoktu? diyen Mailliez, ? Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım mı? Kendimden şüphe ettiğim için tıp profesörlerime danıştım. Hepsi bana elimden geleni yaptığımı söylediler" dedi.