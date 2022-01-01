Doktoru 25 Yıl Sonra Anlattı
Doktoru 25 yıl sonra anlattı
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31 Ağustos 1997'de geçirdiği trajik trafik kazası ile hayata veda eden Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti.
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Ancak kazanın bir komplo mu yoksa sıradan bir kaza mı olduğu konusunda soru işaretleri halen çözülmüş değil.
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Diana'yı canlı gören son insanlardan biri olan Fransız doktor Frederic Mailliez o anları Associated Press'e anlattı.
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Mailliez o anları şöyle anlattı: ?Enkaza doğru yürüdüm. Kapıyı açtım ve içeri baktım. Araçta dört kişi vardı. İkisinde hiçbir tepki yoktu, görünüşe göre hayatlarını kaybetmişlerdi? dedi.
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Konuşmasına devam eden Mailliez, şunları söyledi: ?Aracın sağ tarafındaki iki kişi hayattaydı. Öndeki yolcu çığlık atıyordu, arkadaki kadın yolcu ise aracın zemininde dizlerinin üzerindeydi, başı aşağı doğru eğilmişti, nefes almakta güçlü çekiyordu, acil olarak yardıma ihtiyacı vard
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Doktor, araçtaki yolcuları gördükten sonra yardım çağırmak ve ilk yardım malzemelerini almak için kendi aracına koştu.
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Mailliez, aracındaki solunum torbasını Diana'ya taktı.Mailliez?e göre Diana?nın bilinci yerinde değildi. ?Solunum torbası biraz iyi geldi ancak hiç bir şey söylemedi" diyen Mailliez, yardım ettiği kadının Prenses Diana olduğunu daha sonra dünyanın kalanı ile beraber öğrendi.
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"Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ama Prenses Diana'yı tanıyamadım? diyen Mailliez, ?Çok güzel olduğunu fark ettim ama hayatını kurtarmaya o kadar odaklanmıştım ki bu kadının kim olduğunu düşünecek zamanım olmadı? diyerek yaşadığı o anları anlattı.
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Mailliez, araçtaki insanları kurtarmaya çalışırken paparazzilerin kamera ışıklarını fark etti. Kimsenin kazazedelere erişimine engel olmadığını belirten Mailliez, "Onlardan yardım istemedim, onlar da işime karışmadılar" dedi."Onun Diana olduğunu ve öldüğünü öğrenmek büyük bir şoktu? diyen Mailliez, ? Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım mı? Kendimden şüphe ettiğim için tıp profesörlerime danıştım. Hepsi bana elimden geleni yaptığımı söylediler" dedi.
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Prenses Diana olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve bir kaç saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı kazada prensesin sevgilisi Dodi El Fayed ve aracı kullanan şoför de hayatını kaybetti.