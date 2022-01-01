Ayakkabı Ve Gelinlik Düğüne Damga Vurdu!

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen düğünde sonunda evlendi. Oğuzhan Koç'un nikah şahitliğini Acun Ilıcalı'nın yaptığı düğüne Demet Özdemir'in gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısı damga vurdu.