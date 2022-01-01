Ayakkabı Ve Gelinlik Düğüne Damga Vurdu!
Sosyal medyada bakın neye benzetildi
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen düğünde sonunda evlendi. Oğuzhan Koç'un nikah şahitliğini Acun Ilıcalı'nın yaptığı düğüne Demet Özdemir'in gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısı damga vurdu.
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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir iki gün gecikmeli olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos?taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşti.
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Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.
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Düğüne sanat camiasından birçok ünlü katıldı.
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?Sonsuza kadar evet? diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.
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Oğuzhan Koç'un boyunu uzatmak için giydiği ayakkabı da olay oldu.
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Demet Özdemir tam 3 gelinlik giyerek 4 milyonluk düğüne damga vurdu.
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HALIKAYMAZ BENZETİLDİ! Düğününde en çok konuşulan konu ise Demet Özdemir'in gelinliği oldu.
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Özdemir'in ilk gelinliğini halı kaymaza benzetildi. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:
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