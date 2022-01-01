Ayakkabı Ve Gelinlik Düğüne Damga Vurdu!

Ak Partili İlçe Başkanının darp ettiği polis memuru konuştu
Ak Partili İlçe Başkanının darp ettiği polis memuru konuştu
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
SPK ihbar etti, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı
SPK ihbar etti, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kırtasiye ürünlerinde erken ergenlik ve kanser riski
Kırtasiye ürünlerinde erken ergenlik ve kanser riski
Yargıtay: Müdüre fazla mesai ücreti ödenmez
Yargıtay: Müdüre fazla mesai ücreti ödenmez
Emekli Albay Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Emekli Albay Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Polis memurunu darbeden AK Partili ilçe başkanı tutuklandı
Polis memurunu darbeden AK Partili ilçe başkanı tutuklandı
Genç hakim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Genç hakim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Kuşadası açıklarında art arda deprem!
Kuşadası açıklarında art arda deprem!
Üniversite kayıtları için son gün
Üniversite kayıtları için son gün
Üniversitelerde şiddet gören sağlık çalışanlarına hukuki destek
Üniversitelerde şiddet gören sağlık çalışanlarına hukuki destek
Cumhur İttifakı, sahada kararsız seçmenin nabzını tutuyor
Cumhur İttifakı, sahada kararsız seçmenin nabzını tutuyor
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 46 gözaltı
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 46 gözaltı
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor
Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı başlıyor
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı
Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat

Ayakkabı Ve Gelinlik Düğüne Damga Vurdu!

Sosyal medyada bakın neye benzetildi

  1. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen düğünde sonunda evlendi. Oğuzhan Koç'un nikah şahitliğini Acun Ilıcalı'nın yaptığı düğüne Demet Özdemir'in gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısı damga vurdu.

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen düğünde sonunda evlendi. Oğuzhan Koç'un nikah şahitliğini Acun Ilıcalı'nın yaptığı düğüne Demet Özdemir'in gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısı damga vurdu.

  2. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir iki gün gecikmeli olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos?taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşti.

    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir iki gün gecikmeli olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos?taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşti.

  3. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

    Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

  4. Düğüne sanat camiasından birçok ünlü katıldı.

    Düğüne sanat camiasından birçok ünlü katıldı.

  5. ?Sonsuza kadar evet? diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

    ?Sonsuza kadar evet? diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

  6. Oğuzhan Koç'un boyunu uzatmak için giydiği ayakkabı da olay oldu.

    Oğuzhan Koç'un boyunu uzatmak için giydiği ayakkabı da olay oldu.

  7. Demet Özdemir tam 3 gelinlik giyerek 4 milyonluk düğüne damga vurdu.

    Demet Özdemir tam 3 gelinlik giyerek 4 milyonluk düğüne damga vurdu.

  8. HALIKAYMAZ BENZETİLDİ! Düğününde en çok konuşulan konu ise Demet Özdemir'in gelinliği oldu.

    HALIKAYMAZ BENZETİLDİ! Düğününde en çok konuşulan konu ise Demet Özdemir'in gelinliği oldu.

  9. Özdemir'in ilk gelinliğini halı kaymaza benzetildi. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:

    Özdemir'in ilk gelinliğini halı kaymaza benzetildi. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları: