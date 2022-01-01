Son dönemde MasterChef jüri üyesi olarak Türkiye'nin sevgisini kazanan ünlü şef Danilo Zanna'nın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Türkçeyi konuşma şekli ve sempatik tavırlarıyla herkesin sevdiği Zanna yıllar önce katıldığı programda görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İşte Danilo Zanna'nın yıllar önceki çok konuşulacak o hali...