Önceki Hali Ortaya Çıktı! Değişimi İnanılmaz
Danilo Zanna'nın yıllar içindeki değişimi inanılmaz
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Son dönemde MasterChef jüri üyesi olarak Türkiye'nin sevgisini kazanan ünlü şef Danilo Zanna'nın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Türkçeyi konuşma şekli ve sempatik tavırlarıyla herkesin sevdiği Zanna yıllar önce katıldığı programda görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İşte Danilo Zanna'nın yıllar önceki çok konuşulacak o hali...
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Gezmek için geldiği Türkiye'ye eski eşi Tuğçe Demirbilek'le tanışıp yerleşen Danilo Zanna aynı zamanda atv ekranlarında katıldığı Elin oğlu programında sempatik tavırlarıyla Türk halkının gönlünü fethetti.
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Aynı zamanda şef olan İtalyan Danilo MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapmaya başladı.
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Çıktığı her yerde kırık Türkçesiyle çok sevilen 40 yaşındaki ünlü şefin yıllar önceki eski hali ortaya çıktı.
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İşte Danilo Zanna'nın yıllar önce çekilmiş o halleri...
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