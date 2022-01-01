Bıldırcın Etinin Faydaları
Sinir sistemini yenileyerek hafızayı güçlendirir!
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Hemen hemen herkes bıldırcın yumurtasının insan sağlığına etkilerini biliyor ancak çok az kişi bıldırcın etinin lezzetini ve faydasını bilir. Anadolu lezzetleri arasında yer alan bıldırcın eti tam bir mineral ve vitamin deposudur. Güçlü bir hafızanın tek vitamin kaynağı olan bıldırcın eti hakkında merak edilenleri araştırdık. Bıldırcın etinin faydaları nelerdir?
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Anadolu topraklarında çeşitliliği oldukça fazla olan bıldırcın kuşları aynı zamanda mutfağa da lezzet katan besinlerden biridir. Özellikle Osmanlı zamanında saray mutfaklarında sıklıkla pişirilen bıldırcın eti, güçlü bir vitamin deposudur. Herkes genellikle yumurtasının faydalarından bahsetsede aslında eti de inanılmaz faydalar içerir.
KORONAVİRÜSÜN NEDNE OLDUĞU UNUTKANLIĞA İYİ GELİR!
Son 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsü atlatan kişilerde sıklıkla rastlanan unutkanlık rahatsızlığı için uzmanların önerdiği besinlerin ilk sırasında bıldırcın eti ye raldı. Hasar almış sinir sistemini onaran ve içerdiği B12 vitamin kompleksi sayesinde hafızayı güçlendiren bıldırcın etine talap arttı.
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BILDIRCIN ETİNİN FAYDALARI NELERDİR? * Düzenli tüketilen bıldırcın eti vücuttaki tüm organların işlevselliğini olumlu etkiler.
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* Mide asidini dengeleyerek yemek sonrası şişkinlik ve kramp ağrılarını önler.
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* İleri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların etkilerini azaltır.
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* Kemik ve kas yapısını güçlendirir.
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* Vücuttaki asit oranını dengeler. Böbrekler ve mesanede asit nedeniyle oluşan taş kumu önler. Oluşan taş ve kumun dökülmesinde de yardımcı olur.
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* Sağlıklı kilo vermek isteyenler için ideal bir protein kaynağıdır.
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* Vücutta aniden oluşan krampları önler.
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* Virüs ve enfeksiyonlar nedeniyle hasar alan solunum sinir sistemlerindeki hücreleri güçlendirir. Hasarı en aza indirir. İyileşme süresini hızlandırır.
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* Hafıza kaybı, unutkanlık gibi hastalıkların oluşmasını önler.
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* İçeriği güçlü vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.