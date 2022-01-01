Bıldırcın Etinin Faydaları

Anadolu topraklarında çeşitliliği oldukça fazla olan bıldırcın kuşları aynı zamanda mutfağa da lezzet katan besinlerden biridir. Özellikle Osmanlı zamanında saray mutfaklarında sıklıkla pişirilen bıldırcın eti, güçlü bir vitamin deposudur. Herkes genellikle yumurtasının faydalarından bahsetsede aslında eti de inanılmaz faydalar içerir.

KORONAVİRÜSÜN NEDNE OLDUĞU UNUTKANLIĞA İYİ GELİR!

Son 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsü atlatan kişilerde sıklıkla rastlanan unutkanlık rahatsızlığı için uzmanların önerdiği besinlerin ilk sırasında bıldırcın eti ye raldı. Hasar almış sinir sistemini onaran ve içerdiği B12 vitamin kompleksi sayesinde hafızayı güçlendiren bıldırcın etine talap arttı.